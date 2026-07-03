Энергетики стран Центральной Азии обменялись опытом по интеграции ВИЭ в энергосистемы

Особое внимание было уделено практическому опыту Казахстана в развитии распределенной солнечной генерации.

В Шымкенте состоялась региональная программа обмена опытом, посвященная вопросам интеграции возобновляемых источников энергии в распределительные электрические сети. Обучение прошло 45 специалистов из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В работе программы принял участие директор Департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики Тұрар Әлімжан. Обучение прошло в рамках регионального проекта EU4Sustainable Central Asia: «Возобновляемые источники энергии в Центральной Азии» (EURECA), реализуемого GIZ в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане по поручению правительства Германии. Проект финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и софинансируется Европейским союзом в рамках стратегии Global Gateway.

Основной целью программы стало повышение квалификации специалистов энергетической отрасли для работы в условиях увеличения доли возобновляемых источников энергии, а также укрепление регионального сотрудничества в сфере обеспечения надежной и устойчивой работы объединенной энергосистемы Центральной Азии.

В ходе двухдневного обучения участники рассмотрели современные подходы к интеграции распределенной генерации, нормативно-правовое регулирование, технические требования к подключению объектов ВИЭ, вопросы цифровизации распределительных сетей, интеллектуального учета электроэнергии, а также механизмы обеспечения качества и надежности электроснабжения. Особое внимание было уделено практическому опыту Казахстана в развитии распределенной солнечной генерации.

Практическая часть программы включала технические визиты на объекты солнечной энергетики и распределительных сетей Южного Казахстана, где участники ознакомились с действующими решениями по подключению и эксплуатации объектов ВИЭ, а также обменялись опытом по внедрению современных технологий в энергетической отрасли. Генеральный директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Махамбет Айдар представил опыт компании по интеграции ВИЭ в распределительные сети, рассказал о применяемых технических решениях и ответил на вопросы коллег из стран Центральной Азии.

Проведение подобных мероприятий способствует развитию профессиональных компетенций специалистов, внедрению передовых международных практик и укреплению сотрудничества между странами Центральной Азии в сфере устойчивого развития энергетики.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.