Работа единого интернет-шлюза и электронной почты: правила изменятся с 12 июля 2026 года

В категорию пользователей, чьи сети подключаются к интернету через ЕШДИ, а почта — через ЕШЭП, теперь включены собственники или владельцы критически важных цифровых объектов.

Приказом и. о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Д. Мусалиева от 23 июня 2026 года № 346/НҚ утверждены внесения изменений и дополнений приказ «Об утверждении Правил функционирования единого шлюза доступа к интернету и единого шлюза электронной почты электронного правительства», передает Uchet.kz. Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Термин «электронное правительство» в названиях шлюзов и правил заменяется на «цифровое правительство». В категорию пользователей, чьи сети подключаются к интернету через ЕШДИ, а почта — через ЕШЭП, помимо госорганов, органов местного самоуправления, госучреждений и квазигоссектора, теперь официально включены собственники или владельцы критически важных цифровых объектов.

Ключевые изменения по ЕШДИ (доступ к интернету)

АО «Государственная техническая служба» сопровождает ЕШДИ. Операторы связи проводят с пользователями первичную консультацию, а последующие — ГТС. Операторы связи обязаны не менее раза в полугодие через СОЗ формировать список ответственных лиц. По запросу ГТС оператор должен в течение 1 рабочего дня предоставить контакты ответственного лица для совместных техмероприятий.

Пользователи обязаны не менее раза в год направлять в ГТС списки категорий информационных ресурсов и сетевых адресов. Заявки на открытие доступа в интернет, использование VPN и иных рискованных сетевых сервисов подаются через СОЗ и подписываются ЭЦП юрлица. При прекращении использования ИР пользователь обязан уведомить ГТС в течение 5 рабочих дней.

Для выявления вредоносного контента ГТС анализирует зашифрованный трафик, за исключением 10 категорий ИР и протоколов (финансы/банки/образование, госорганы, медицина, личные данные, видеоконференции, обновления ПО и систем безопасности, видеотрансляции, синхронизация устройств безопасности, ИР с высоким уровнем доверия).

Ключевые изменения по ЕШЭП (электронная почта)

Сопровождение ЕШЭП закреплено за АО «Государственная техническая служба» в соответствии с законом «О кибербезопасности». ГТС в течение 5 рабочих дней проверяет заявку на подключение к ЕШЭП на соответствие статусу заявителя и наличие технической возможности. При изменении статуса пользователя (если он перестал относиться к госорганам, квазигоссектору или владельцам критически важных цифровых объектов), он обязан уведомить ГТС официальным письмом, после чего ГТС отключает почтовую систему в согласованный срок.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.