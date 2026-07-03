Скажите, что вам нужно, и Kasper подберет товар в Kaspi Магазине

Михаил Ломтадзе запускает новую главу в инновациях Kaspi.kz.

«А что, если бы Kaspi сам помог мне выбрать то, что действительно подойдет именно мне?» Такой вопрос задал гостям презентации в Алматы глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. Ответом стал новый сервис компании — персональный AI-помощник Kasper.

Kasper поможет казахстанцам быстрее выбирать товары в Kaspi Магазине. Новый сервис работает на казахском и русском языках, понимает голосовые и текстовые запросы, задает уточняющие вопросы, объясняет сложные характеристики простыми словами, сравнивает товары и помогает подобрать наиболее подходящий вариант.

Презентация прошла 1 июля в Алматы под слоганом «Время изменить привычное!». До последнего организаторы не раскрывали, чему будет посвящен вечер. Единственной подсказкой для гостей стали декорации с изображением загадочного виртуального помощника.

По словам Михаила Ломтадзе, сегодня главная сложность для покупателей — не найти товар, а выбрать подходящий среди миллионов предложений.

«Если посмотреть на Kaspi Магазин, там уже 20 миллионов товаров. Мы подумали: было бы здорово создать помощника, который объяснит сложные термины простыми словами, поможет сделать уверенный выбор, сравнит разные модели и поймет именно ту задачу, которую ставит пользователь».

Новый AI-помощник получил имя Kasper. Общаться с ним можно голосом или текстом — на казахском и русском языках.

Как отметил Михаил Ломтадзе, цель компании — сделать персонального помощника доступным каждому: «Мне кажется, будет классно, если мы достигнем своей цели и персональный помощник будет не только у руководителей и ограниченного количества людей, а появится в приложении Kaspi у каждого казахстанца. Он сможет помогать решать ежедневные задачи намного проще и быстрее».

Первыми протестировать Kasper смогли гости презентации. Сразу после объявления о запуске новый AI-помощник появился в приложении Kaspi.kz у всех участников мероприятия.

Предпринимательница Виктория Моминбаева рассказала, что успела оформить первую покупку буквально за минуту: «Я сегодня первый покупатель с Kasper. Еще не выходя из зала, сразу купила себе наушники. Спросила, какие клипсы мне подойдут, чтобы была самая быстрая доставка и было удобно в самолете. Минута — и покупка оформлена».

Телерадиоведущая Анель Алиаскар считает, что AI-помощник станет еще одним сервисом, который упростит повседневные покупки: «Все самые передовые идеи появляются у Kaspi. Мне кажется, Kaspi AI — это как раз та функция, без которой очень скоро будет сложно представить повседневную жизнь. Я мама пятерых детей и люблю выбирать товары сама, но это занимает много времени. Теперь сделать выбор можно будет намного быстрее. Это действительно здорово».

Фотограф Дмитрий Доценко решил проверить помощника нестандартным запросом: «Я попросил Kasper подобрать объектив для съемки птиц. Он уточнил, какой у меня фотоаппарат и где я собираюсь снимать — в полете или на дереве. После этого предложил подходящий вариант. Это действительно экономит время».

Блогер и музыкант Александр Цой признался, что его больше всего удивило появление нового сервиса прямо в приложении: «Мне очень понравилась идея. Я открыл приложение, и Kasper уже был там. Это выглядело почти как волшебство».

В течение июля AI-помощник станет доступен жителям Алматы, после чего сервис начнут поэтапно открывать пользователям по всему Казахстану. В Kaspi.kz отмечают, что помощь при выборе товаров — только первый этап развития Kasper. В будущем персональный AI-помощник сможет помогать казахстанцам и в решении других повседневных задач.