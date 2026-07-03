В Международном университете информационных технологий новый ректор

Решением совета директоров МУИТ на должность председателя правления — ректора назначен Бигари Рустем Айдарбекулы.

Отмечается, что назначение Рустема Бигари главой МУИТ — это важнейшая веха для университета, которая открывает эпоху глобальной технологической модернизации. Его колоссальный практический опыт, глубокие научные знания и непререкаемый авторитет в IT-индустрии позволят вузу укрепить позиции ведущего научно-исследовательского центра Центральной Азии и совершить мощный прорыв в подготовке кадров международного уровня.

Рустем Бигари окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности «Информатика и ВТ».

Будучи стипендиатом президентской программы «Болашак», получил зарубежное образование в Бостонском университете (США), успешно защитив степень магистра по направлению «Информационные системы» со специализацией в области кибербезопасности. Проходил стажировку в Massachusetts Institute of Technology (MIT) (США), специализируется на цифровой экономике. Обладает ученой степенью доктора PhD.

В разные годы он успешно координировал проекты в Программе развития ООН (ПРООН) в Казахстане, Национальном экологическом центре и АО «Национальные информационные технологии».

Более 12 лет (с 2006 по 2018 гг.) занимал ключевые руководящие посты в администрации Президента, в том числе - должность заместителя заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов, курируя вопросы национальной цифровой безопасности.

С 2018 по 2021 годы занимал пост вице-министра образования и науки РК. Под его непосредственным кураторством была проведена цифровая трансформация сферы образования и науки, развернута современная IT-инфраструктура вузов и школ, а также проведен масштабный переход на дистанционное обучение.

В последние годы он возглавлял РГП «Центр поддержки цифрового правительства» в качестве Генерального директора, где продемонстрировал высокие результаты в сфере внедрения технологий больших данных и автоматизации госуслуг.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.