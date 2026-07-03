СНТ станут обязательным документом для оборота прослеживаемых товаров с 1 сентября

В перечень товаров, в отношении которых осуществляется прослеживаемость включено 34 кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

В соответствии со статьей 180 Налогового кодекса Прослеживаемость оборота товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, осуществляется путем организации системы учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров, с использованием национальной системы прослеживаемости, передает Uchet.kz.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу механизм прослеживаемости оборота товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.

Налогоплательщикам, осуществляющим оборот товаров, подлежащих прослеживаемости, необходимо выписывать электронные счета-фактуры на основании сопроводительных накладных на товары, оформленных посредством модуля «Виртуальный склад». Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2026 года № 5.