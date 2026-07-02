Генпрокуратура переходит на ИИ-аналитику

Состоялась встреча генерального прокурора Берика Асылова с мировым экспертом в области искусственного интеллекта Кай-Фу Ли.

Генеральный прокурор Берик Асылов принял мирового эксперта в области искусственного интеллекта — доктора Кай-Фу Ли, главного исполнительного директора компании 01.AI, советника Президента РК. Встреча прошла в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта. Гостю был представлен масштаб цифровой трансформации надзорного органа и ключевые достижения, которые позволили перейти от цифрового учета к прогнозу, аналитике и профилактике рисков.

В ходе встречи Берик Асылов отметил, что накопленные надзорным органом массивы данных позволили перейти от цифрового учета к интеллектуальной аналитике и прогнозированию рисков с использованием искусственного интеллекта и возможностей суперкомпьютера Alem.Cloud.

«Сегодня 94% уголовных дел расследуется в электронном формате — от момента регистрации заявления до исполнения приговора. По сути, это конец эпохи бумажных дел», — отметил глава надзорного ведомства.

Полностью оцифрован и административный процесс, защита бизнеса, обращения граждан и другое. Успешно функционирует 7 межведомственных IT-систем, которые интегрированы с более чем 300 базами госорганов.

Совместно с Казахтелекомом создан Антиколл-центр по перехвату звонков мошенников по всей стране. За год его работы перехвачено более 1 миллиона звонков. Прокуроры подключены к умным видеокамерам в общественных местах через систему «Цифровой надзор», которая на основе искусственного интеллекта находит цифровые следы нарушителей. В Комитете по правовой статистике и специальным учетам создан Центр прогнозирования преступных угроз, призванный выявлять криминальные риски. Эти и другие меры положительно влияют на снижение преступности.

Доктор Кай-Фу Ли отметил успешный опыт Генеральной прокуратуры по внедрению искусственного интеллекта и подчеркнул, что государства, которые уже сегодня интегрируют ИИ в систему государственного управления, получают долгосрочное технологическое преимущество. Он также поделился своим видением потенциала Казахстана как одного из будущих региональных центров развития искусственного интеллекта, отметив конкурентные преимущества страны в создании современной цифровой инфраструктуры и развитии интеллектуальных технологий.

Генеральный прокурор высоко оценил идеи Кай-Фу Ли о переходе к ИИ 2.0, мультиагентным системам, «Boss AI» для повышения эффективности работы лидеров и необходимости революции в образовании.

«Эти подходы полностью соответствуют видению Главы государства по превращению Казахстана в страну-экспортера интеллекта», — отметил Берик Асылов.

По итогам встречи стороны отметили важность дальнейшего обмена опытом и развития сотрудничества в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность органов прокуратуры и систему государственного управления.