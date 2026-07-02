Таможенное регулирование в отношении товаров электронной торговли откладывается

Одним из государств-членов ЕАЭС не завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации изменений и дополнений в Таможенный кодекс ЕАЭС.

Ранее было объявлено о вступлении в силу с 1 июля 2026 года нового таможенного регулирования в отношении товаров электронной торговли. Указанная дата была определена в рамках исполнения поручения Евразийского межправительственного совета, предусматривающего готовность государств-членов Евразийского экономического союза к применению новых норм с июля 2026 года, передает Uchet.kz.

На сегодняшний день одним из государств-членов ЕАЭС не завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации изменений и дополнений в Таможенный кодекс ЕАЭС. В связи с этим единые правила не могут вступить в силу одновременно на территории всех государств-членов Союза, поэтому срок их введения переносится.

О новой дате вступления в силу будет сообщено дополнительно после завершения всеми государствами-членами необходимых внутригосударственных процедур и принятия соответствующего решения.

Участников внешнеэкономической деятельности, операторов электронной торговли и иных заинтересованных лиц просят учитывать эту информацию при планировании своей деятельности.