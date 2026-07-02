ИП и самозанятым больше не нужно ходить в налоговую

Мобильное приложение E-Salyq Business обновили.

Комитет государственных доходов обновил мобильное приложение E-Salyq Business с учетом нового Налогового кодекса. Теперь индивидуальные предприниматели и самозанятые могут выполнять основные налоговые процедуры дистанционно, без посещения налоговых органов, передает Курсив.

Для самозанятых механизм работы стал максимально простым. Им не нужно регистрироваться в качестве ИП и сдавать налоговую отчетность. Достаточно формировать в приложении чеки по каждому полученному доходу. По итогам месяца E-Salyq Business автоматически формирует реестр доходов и рассчитывает социальные платежи. Оплатить их можно через банковское приложение по единой ставке 4%. В нее входят обязательные пенсионные взносы (1%), взносы на обязательное социальное медицинское страхование (1%), социальные отчисления (1%) и обязательные пенсионные взносы работодателя (1%).

Индивидуальные предприниматели через приложение могут зарегистрировать ИП, выбрать специальный налоговый режим, формировать чеки, вести учет доходов и сдавать налоговую декларацию по форме 910.00. Все эти процедуры доступны в электронном формате и не требуют визита в государственные органы.

В Комитете госдоходов отметили, что обновление приложения направлено на упрощение исполнения налоговых обязательств, сокращение бумажного документооборота и расширение доступа к государственным услугам в цифровом формате.