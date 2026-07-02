Минтруда объяснило появление «паспорта семьи» в eGov

Подчеркивается, что главная задача проекта — избавить людей от необходимости собирать бумажные справки, если эти данные уже есть в госсистемах.

Министерство труда РК дало разъяснение после волны публикаций о том, что государство начнет тотально отслеживать доходы, расходы и кредиты каждой семьи через eGov Mobile. Ведомство заявляет, что информация «не в полной мере соответствует действительности и вводит граждан в заблуждение». По заверениям Минтруда, в личных кабинетах пользователей на портале электронного правительства действительно появится так называемый «паспорт семьи» (цифровой профиль). Однако ведомство отрицает создание публичного реестра чужих кошельков, передает Курсив.

«Создание в eGov открытой базы данных о доходах граждан не предусматривается. Получение и обработка сведений осуществляются исключительно в рамках законодательства РК, с соблюдением требований по защите персональных данных и только в целях предоставления государственных услуг и мер государственной поддержки», — утверждают в министерстве.

Подчеркивается, что главная задача проекта — избавить людей от необходимости собирать бумажные справки, если эти данные уже есть в госсистемах.

Несмотря на объяснения ведомства о «прозрачности и удобстве», волну паники в обществе спровоцировало выступление министра труда Аскарбека Ертаева на заседании правительства. Ранее глава Минтруда заявлял, что государство обновило систему оценки благополучия и намерено жестко проверять, кому давать пособия, а кому отказать: «Следующий этап — формирование цифровых профилей домохозяйств на eGov Mobile и расширение состава данных за счет интеграции с банками, Министерством финансов и кредитными бюро. Это позволит учитывать реальные доходы, расходы и финансовое положение семей». Министр подчеркнул, что таким образом основной акцент смещается от категориального подхода к адресной оценке реальной нуждаемости и уровня благополучия семей.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.