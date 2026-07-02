Казахстан формирует технологический фундамент цифровой экономики

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства доложил о работе по цифровизации отраслей экономики и системы госуправления.

За последние 6 месяцев в стране ускоренными темпами сформирована регуляторная и институциональная основа для цифрового будущего Казахстана. Гражданами Казахстана принята новая Конституция. В ней закреплены цифровые права граждан, включая право на защиту персональных данных. На конституционном уровне закреплен особый статус Alatau City. Приняты Цифровой кодекс, Закон «Об искусственном интеллекте», Закон «О цифровых активах», Закон «О кибербезопасности», а также Закон по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных. 9 июня текущего года Главой государства утверждена Общенациональная стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года.

«Это наша комплексная дорожная карта цифровой трансформации и масштабного внедрения ИИ в отраслях экономики и государственном управлении», — подчеркнул Жаслан Мадиев.

Отмечено, что в прошлом году были запущены первые суперкомпьютерные кластеры в регионе. Они вошли в мировой рейтинг TOP 500 мощнейших суперкомпьютеров. Сегодня их мощности используют стартапы, университеты, научно-исследовательские институты, государственные органы и компании. В этом году начато строительство Долины ЦОДов мирового уровня. Его целевая мощность составит не менее 1 ГВт. К 2028 г. высокоскоростным интернетом будет охвачено 92% сел. В 20 крупнейших городах развивается сеть 5G. Продолжается строительство гипермагистрали протяженностью более 4 тыс. км. 40 тыс. км республиканских и областных дорог будут обеспечены связью. Через спутниковый интернет обеспечивается полное покрытие территории страны.

В стране выстраивается непрерывная траектория подготовки собственных специалистов. Например, TUMO — центр креативных технологий для детей 12-18 лет. Для взрослой аудитории — Tomorrow School, ориентированная на подготовку практических AI-специалистов.

Следующим этапом станет запуск 1 сентября текущего года Казахстанского исследовательского ИИ-университета — Qazaq AI Research University.

Системно проводится работа по цифровой трансформации госуправления. Внедряются ИИ-инструменты. Нацплатформа искусственного интеллекта используется для разработки ИИ-агентов, переводов, протоколирования и подготовки служебной корреспонденции.

Более 2 млн обращений граждан уже обработано с применением искусственного интеллекта в e-Otinish AI. Осуществлен полный запуск единой платформы QazTech. С начала года введен мораторий на разработку вне платформы. До конца 2027 года предусмотрена миграция 108 информсистем центральных госорганов. Развивается новое поколение eGov и eGov Business. Центры обслуживания населения будут трансформированы в Цифровые офисы населения. Национальная экосистема AITU развивается как единый коммуникационный канал между гражданами и государством. Развернута тестовая версия платформы e-Parliament. Ведется адаптация к новой модели законодательного процесса с учетом однопалатного Курултая.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития переходит к системной ИИ-трансформации внутренних процессов. Проведен реинжиниринг 151 бизнес-процесса. ИИ-навыкам обучено 300 сотрудников ведомства. Формируется внутренняя компетенция для дальнейшего самостоятельного развития и адаптации ИИ-решений. Более 180 сотрудников прошли обучение по vibe coding.

Вице-премьер подчеркнул, что Казахстан укрепляет статус высокотехнологичного и делового хаба Евразии. Alem.ai уже стал одной из ключевых площадок технологической дипломатии. Центр посетили более 40 официальных делегаций, главы государств и руководители ведущих международных компаний. Казахстан также получил признание в системе Организации Объединенных Наций. В апреле текущего года на 82-й сессии ЭСКАТО ООН в Бангкоке была принята историческая резолюция. В соответствии с ней в Алматы будет создан Центр цифровых решений.

Отдельное направление — Alatau City. Инновационный город нового поколения, который станет песочницей для внедрения перспективных технологий. Принят специальный правовой режим. Казахстан присоединился к инициативе США Pax Silica и AI Opportunity Partnership и вошел в клуб AI-экономик.

«Это позволит Казахстану встроиться в глобальную цепочку добавленной стоимости в сфере полупроводников, чипов, батарей и переработки критически важных минералов. То есть перейти от экспорта сырья к продуктам более высокого передела», — заключил Жаслан Мадиев.