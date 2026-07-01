Искусственный интеллект открывает новые возможности для антимонопольного контроля

Однако окончательное решение должно оставаться за человеком.

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович принял участие в сессии «7 грехов искусственного интеллекта» XIV Петербургского международного юридического форума. Участники дискуссии обсудили актуальные вопросы применения искусственного интеллекта и возникающие в связи с этим риски.

Максим Ермолович сообщил о принятом главами стран Евразийского экономического союза совместном заявлении об ответственном развитии ИИ в рамках ЕАЭС, отдельно отметив, что оно, прежде всего, направлено на формирование общих подходов государств-членов к такому развитию и применению искусственного интеллекта в отраслях экономики.

Министр ЕЭК подробно остановился на практическом опыте стран Союза, где технологии ИИ уже перешли в стадию повседневного применения, а также на сферах, в которых их использует Комиссия.

«Сегодня внедрение искусственного интеллекта для нас уже реальность: мы применяем эти технологии для решения рутинных задач в своей деятельности», — резюмировал Максим Ермолович.