Казахстан стал учредителем Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту

Организация создается в целях содействия международному сотрудничеству в сфере ИИ.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подготовило соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества по ИИ. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 июля. Соглашение учреждает межправительственную международную организацию — Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту со штаб-квартирой в Шанхае, передает Zakon.kz.

Организация создается в целях содействия международному сотрудничеству в сфере ИИ, преодоления разрыва в развитии технологий между странами, а также выработки общих подходов к управлению, стандартизации и безопасному развитию ИИ исключительно в гражданских целях.

Целью подписания Соглашения является участие Казахстана в качестве государства-учредителя Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту, обеспечивающее доступ к международной площадке по обмену передовыми практиками и наращиванию возможностей в сфере искусственного интеллекта, а также сокращение технологического разрыва.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.