Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о важности развития цифровых технологий.

Глава государства подчеркнул, что искусственному интеллекту требуется колоссальный объем энергии и пространства для вычислений, передает Zakon.kz.

«Именно поэтому особое значение приобретает запуск мегапроекта „Долина ЦОДов“, призванного стать мощным гравитационным полем для ведущих мировых Bigtech-корпораций. Эта задача должна постоянно находиться в фокусе внимания правительства. Я буду держать на контроле ее исполнение. По сути, именно сейчас создается цифровой суверенитет страны как высокотехнологичного хаба нового Шелкового пути», — сказал Токаев.

При этом, по его словам, самые мощные компьютеры и передовые дата-центры без специалистов — это выброшенные на улицу финансовые средства.

«Поэтому мы приступаем к подготовке архитекторов и разработчиков будущего уже со школьной скамьи», — добавил Глава государства.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.