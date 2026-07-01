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    Запуск мегапроекта «Долина ЦОДов» — на личном контроле Президента

    Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о важности развития цифровых технологий.

    1 июля 2026 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Глава государства подчеркнул, что искусственному интеллекту требуется колоссальный объем энергии и пространства для вычислений, передает Zakon.kz.

    «Именно поэтому особое значение приобретает запуск мегапроекта „Долина ЦОДов“, призванного стать мощным гравитационным полем для ведущих мировых Bigtech-корпораций. Эта задача должна постоянно находиться в фокусе внимания правительства. Я буду держать на контроле ее исполнение. По сути, именно сейчас создается цифровой суверенитет страны как высокотехнологичного хаба нового Шелкового пути», — сказал Токаев.

    При этом, по его словам, самые мощные компьютеры и передовые дата-центры без специалистов — это выброшенные на улицу финансовые средства.

    «Поэтому мы приступаем к подготовке архитекторов и разработчиков будущего уже со школьной скамьи», — добавил Глава государства.

    Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

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