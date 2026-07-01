Первый в ЦА специализированный университет ИИ начнет работу в этом учебном году

Глава государства подчеркнул, что цифровая трансформация — это абсолютно открытый и динамичный процесс, охватывающий всю вертикаль управления и даже широкие слои населения.

По сути, именно сейчас создается цифровой суверенитет страны как высокотехнологичного хаба Нового Шелкового пути. Об этом заявил глава Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат парламента. При этом, как отметил Президент, важно помнить: самые мощные компьютеры и передовые дата-центры без специалистов — это выброшенные на улицу огромные финансовые средства, передает Zakon.kz.

«Мы приступаем к подготовке архитекторов и разработчиков будущего уже со школьной скамьи. На базе Международного центра Alem.ai открылись две инновационные школы нового поколения. В этом учебном году начнет свою деятельность первый в Центральной Азии специализированный университет искусственного интеллекта», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что цифровая трансформация — это абсолютно открытый и динамичный процесс, охватывающий всю вертикаль управления и даже широкие слои населения.

«Уже сейчас десятки тысяч государственных служащих — от руководителей высшего звена до сельских акимов — стали участниками профильных образовательных программ. Мы должны коренным образом перестроить саму логику и философию государственного управления, совершить решительный переход от традиционной бюрократии к высокоэффективной сервисной парадигме „Государство как платформа“ (GovTech), — отметил Президент. — Наша конечная цель — построить прогрессивное цифровое государство, укорененное в глобальном технологическом ландшафте и способное аргументировано отстаивать и продвигать национальные интересы, безукоризненно служить своим гражданам».

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.