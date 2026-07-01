Казахстанцы отказываются от мобильного интернета из-за дорогих тарифов

В январе 2026 года абонентская плата по тарифным планам с включенными звонками, SMS и интернетом выросла сразу на 8,7% по сравнению с декабрем.

После повышения тарифов на мобильную связь часть абонентов отказалась от мобильного интернета. Такой тренд фиксируется впервые за последние годы. По итогам декабря 2025 года число пользователей мобильного интернета в стране составляло 19,2 млн. Однако уже в январе 2026 года этот показатель резко сократился до 18,1 млн. Падение составило сразу 5,3%, передает Курсив.

В феврале снижение продолжилось — количество абонентов сократилось до 17,8 млн, потеряв еще 1,5%. Только к маю ситуация начала стабилизироваться. На конец месяца число пользователей мобильного интернета восстановилось до 18,2 млн.

Снижение произошло на фоне роста тарифов. По данным статистики, в январе 2026 года абонентская плата по тарифным планам с включенными звонками, SMS и интернетом выросла сразу на 8,7% по сравнению с декабрем. В годовом выражении, к маю, рост составил уже 10%.

Также подорожали пакеты интернета и телевидения — на 2,7%, а домашний интернет прибавил 2,3%. Сотовые операторы объяснили рост цен увеличением расходов на модернизацию сетей, обслуживание инфраструктуры и изменениями в налоговом законодательстве.

Несмотря на отток части пользователей мобильного интернета, рынок телекоммуникаций в целом продолжает увеличиваться. За январь–май 2026 года общий объем услуг связи в Казахстане достиг 638,8 млрд тенге. Это на 7,6% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост внесли интернет-услуги, объем которых увеличился на 27,7 млрд тенге, а также мобильная связь — плюс 7,3 млрд тенге. Одновременно продолжает сокращаться сегмент стационарной телефонии. Количество фиксированных телефонных линий за первые пять месяцев года уменьшилось на 11,4%.

На операторов мобильной связи в Казахстане в 2025 поступило около 3 тыс. официальных жалоб. Тысячу направили в антимонопольный орган, а 1,7 тыс. — в Комитет по защите прав потребителей.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.