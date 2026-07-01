Глава государства напомнил о необходимости внедрения полноформатной системы e-Parlament

Вновь избранным депутатам предстоит по-новому подойти к нормотворчеству.

Президент Казахстана на совместном заседании палат парламента заявил о важности развития технологического прогресса для страны. Он выразил надежду, что именно курултай сможет стать ведущим фактором в этом направлении, передает Zakon.kz.

«На первом заседании рабочей группы по парламентской реформе в октябре прошлого года мной поднимался вопрос о внедрении полноформатной системы e-Parliament. Если по уровню развития e-Government Казахстан в глобальных рейтингах уже входит в мировой топ-25, то становление и развитие электронного парламента потребует серьезных усилий. Вновь избранным депутатам предстоит по-новому подойти к нормотворчеству — с опорой на прогнозную аналитику, моделирование экономических последствий и социальных рисков с помощью управления большими данными», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, важные законопроекты следует выносить на дискуссии с участием экспертов и ответственных активистов.

«При этом необходимо использовать цифровые инструменты, что позволит значительно расширить количество участников дискуссий, превратить их в по-настоящему общественные дебаты. Курултай призван стать платформой для открытого общенационального диалога, мгновенно реагируя на актуальные вопросы, волнующие общество. Это означает, что необходимо в первую очередь учитывать конкретные запросы граждан, отдавая поручения государственным органам в рамках конкретных нормативно-правовых актов», — добавил Президент.