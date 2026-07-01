Новый порядок ввоза гаджетов: что нужно знать

В Департаменте государственных доходов по городу Алматы рассказали об изменениях правил перемещения мобильных устройств через таможенную границу ЕАЭС.

С 19 апреля 2026 года вступили в силу изменения, утвержденные решением Коллегии Евразийской экономической комиссии. Отныне физические лица, ввозящие девайсы для личного пользования, обязаны регистрировать их уникальный международный идентификатор в таможенных документах, передает Zakon.kz.

При заполнении пассажирской таможенной декларации в графе «Наименование товара и его описание» в отношении устройств сотовой связи в обязательном порядке подлежит указанию IMEI-код. Требование распространяется на смартфоны и мобильные телефоны, планшеты с поддержкой сотовой связи, любые иные устройства, использующие сети подвижной связи и имеющие индивидуальный IMEI-код. Указание уникального кода необходимо для последующей идентификации и верификации техники в соответствии с законодательством РК в области связи и таможенного регулирования.

В ДГД отметили, что предоставление неполных или недостоверных сведений при таможенном декларировании влечет за собой меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством ЕАЭС и Казахстана.

Во избежание задержек на границе гражданам рекомендуется заблаговременно выяснить IMEI-код ввозимого гаджета (он указан на коробке, корпусе или в настройках устройства) и обеспечить его точное внесение в пассажирскую таможенной декларацию.