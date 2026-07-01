Детские образовательно-оздоровительные центры переходят на электронное лицензирование

Нововведение касается круглогодичных и сезонных центров и распространяется на государственные и частные организации.

В Казахстане запущена автоматизированная услуга по лицензированию детских образовательно-оздоровительных центров. Теперь организации могут подать заявление на получение лицензии полностью в онлайн-формате через портал Elicense.kz без необходимости посещения государственных органов.

Электронный формат значительно упрощает процедуру получения разрешительных документов, сокращает временные и административные затраты организаций, а также повышает прозрачность процесса.

Напомним, с 2026 года Министерством просвещения введено обязательное лицензирование деятельности детских образовательно-оздоровительных центров. В связи с этим в законодательстве термин «детский оздоровительный лагерь» заменен на «детский образовательно-оздоровительный центр», что отражает расширение функций таких организаций, включающих не только оздоровление, но и образовательную деятельность.

Для получения лицензии необходимо авторизоваться на портале Elicense.kz, выбрать соответствующую услугу в разделе «Образование», заполнить необходимые данные, оплатить государственную пошлину и подписать заявление электронной подписью. Лицензия выдается сроком на пять лет, а срок рассмотрения заявки составляет до 30 рабочих дней.

Лицензионные требования предусматривают наличие медицинского обслуживания, систем безопасности, утвержденных образовательно-оздоровительных программ, соблюдение санитарных норм, обеспечение надлежащих условий проживания детей и необходимой инфраструктуры.

Услуга реализована Министерством просвещения Республики Казахстан совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и АО «Национальные информационные технологии».

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.