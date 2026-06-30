В Казахстане запустят пилот по оказанию госуслуг ИИ-агентами

Приказ вводится в действие с 7 июля 2026 года и действует до 1 мая 2027 года.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 17 июня 2026 года запустил пилотный проект по оказанию государственных услуг через платформу «чат-приложение Alem GPT». Также утвержден Алгоритм по оказанию государственных услуг через платформу «чат-приложение Alem GPT», передает Zakon.kz.

Чат-приложение Alem GPT — мультиагентная платформа, обеспечивающая создание, управление ИИ-агентами для предоставления государственных и бизнес-услуг. В частности, алгоритм определяет порядок взаимодействия платформы «чат-приложение Alem GPT» с государственными и корпоративными информационными системами при оказании государственных услуг с применением технологий искусственного интеллекта.

Алгоритм распространяется на процессы:

— предоставления государственных услуг пользователям;

— взаимодействия с государственными сервисами через интеграционный слой;

— обработки пользовательских запросов посредством ИИ-агентов;

— обеспечения безопасного обмена данными.

Документ также предусматривает порядок интеграционного взаимодействия и обеспечение безопасности.