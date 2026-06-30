МФЦА выдал лицензию платформе по обращению токенизированных реальных активов в агропромышленном секторе

Первым направлением проекта станет токенизация сельскохозяйственной продукции.

Комитет по регулированию финансовых услуг МФЦА выдал лицензию компании Commodity Chain Ltd. на осуществление деятельности по обращению токенизированных реальных активов в рамках регулируемой среды МФЦА. Полученная лицензия открывает возможности для разработки и последующего внедрения решений по токенизации активов реального мира (RWA), в том числе, сельскохозяйственной продукции, а также их обращение на лицензированной в МФЦА платформе с использованием современных цифровых технологий и финансовой инфраструктуры МФЦА. Первым направлением проекта станет токенизация сельскохозяйственной продукции, включая зерно, хранящееся на модернизированных элеваторах.

Платформа Commodity Chain Ltd. будет осуществлять деятельность в рамках регуляторной песочницы МФЦА — FinTech Lab на основании лицензии регулятора МФЦА. Проект предусматривает создание инфраструктуры для токенизации реальных активов, включая зерно, хранящееся на модернизированных элеваторах с применением IoT-технологий и решений на основе искусственного интеллекта, а также их обращение в рамках лицензируемой платформы. В перспективе данная модель может быть масштабирована как на другие регионы Казахстана, так и за его пределами, а также на иные категории реальных активов.

«Токенизация — это не просто новая финансовая технология. Это способ связать цифровой инструмент с реальным активом в экономике. В данном случае речь идет о зерне, которое хранится, контролируется и может быть представлено в виде цифрового финансового инструмента. Такая модель объединяет международное регулирование, блокчейн, IoT-контроль и практические потребности аграрного сектора», — отметил Талгат Аманбаев, главный директор по инновациям Администрации МФЦА.

Основой платформы станет частная блокчейн-инфраструктура, интегрированная с IoT-технологиями. Такой подход позволит обеспечить прозрачную токенизацию реальных активов (RWA) и прослеживаемость их выпуска и обращения, а также связь цифровых финансовых инструментов с физическим активом — зерном, размещенным на элеваторе. Ключевым элементом токенизации станет система «прозрачного элеватора». Цифровой контроль в виде датчиков температуры и влажности, автоматические весы позволят в режиме реального времени отслеживать объем и состояние зерна.

Такой подход направлен на повышение прозрачности хранения и укрепление доверия к токенизированным активам, обеспеченным реальным товаром. Финансовая модель инициативы позволит фермерам использовать токены в качестве залога для краткосрочного финансирования. Весной, при росте рыночных цен, зерно или токены могут быть реализованы, а смарт-контракты3 автоматически погасят заем и перечислят оставшуюся прибыль фермеру.

Торговля токенами будет осуществляться на лицензированной площадке, обеспечивая прозрачность и надежность сделок.

«Наша цель — создание цифровой инфраструктуры, где реальные активы, хранение, контроль и финансовые инструменты объединены в единую прозрачную систему с применением технологии блокчейн. Проект упрощает и ускоряет привлечение средств под залог имеющихся активов и будущих доходов для широкого круга местных и зарубежных инвесторов в регулируемой экосистеме», — подчеркивает Анвар Ниеткалиев, руководитель Commodity Chain Ltd.