МВД расширяет применение лазерных установок

Министерство внутренних дел продолжает внедрять современные технологии для повышения безопасности дорожного движения.

Лазерные системы помогают водителям ориентироваться в условиях ограниченной видимости во время тумана, метели, сильного дождя и другой непогоды. Практика показывает, что такие технологии повышают безопасность движения и помогают предотвращать дорожно-транспортные происшествия, передает Kazpravda.kz.

«Сегодня лазерные установки уже работают на 22 участках дорог республиканского значения с интенсивным движением и повышенным риском ДТП. МВД совместно с дорожными организациями продолжит внедрение данных технологий на других участках автодорог для обеспечения безопасности и комфорта участников дорожного движения. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения», — отметил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Багланбек Айтпаев.