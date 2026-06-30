Kaspi Gold можно добавить в Google Pay прямо в суперприложении Kaspi.kz или через Google Wallet.

Теперь клиенты Kaspi.kz могут оплачивать покупки с помощью смартфона, смарт-часов или других устройств Android, которые поддерживают бесконтактную оплату через NFC. Сервис доступен по всему миру и позволяет оплачивать покупки в магазинах, приложениях и интернете.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Мы хотим, чтобы у каждого клиента Kaspi.kz был удобный способ оплаты в любой ситуации. Kaspi QR доступен всем клиентам, независимо от модели смартфона. Kaspi Alaqan позволяет платить ладонью без телефона. А теперь клиенты с Android-устройствами могут добавить Kaspi Gold в Google Pay или Google Wallet и оплачивать покупки смартфоном, часами или другим устройством с NFC — в Казахстане и за рубежом. Мы рады предложить нашим любимым клиентам еще больше выбора и удобства каждый день!».

Чтобы добавить Kaspi Gold в Google Pay, в приложении Kaspi.kz перейдите в Мой Банк → Kaspi Gold. Нажмите «Добавить в Google Pay» и следуйте дальнейшим шагам на экране.

Вы также можете добавить Kaspi Gold в приложении Google Wallet на своем устройстве Android с поддержкой NFC для бесконтактной оплаты в магазинах, принимающих платежи. Или оплачивать покупки онлайн с помощью кнопки GPay на любом устройстве iOS или Android, где вы вошли в свою учетную запись Google.

Подробнее о сервисе читайте в Kaspi Гид.