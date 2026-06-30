Почти 400 млн тенге через дропперов вывели мошенники за 5 месяцев в Казахстане

216 дропперов привлекли к ответственности.

С начала года интернет-мошенники вывели через дропперов около 400 млн тенге, похищенных у казахстанцев. Дропперы являются одним из ключевых звеньев мошеннических схем. Они предоставляют злоумышленникам свои банковские счета или проводят денежные переводы, помогая обналичивать и легализовывать похищенные средства, передает Liter.kz.

С момента введения уголовной ответственности за дропперство 16 сентября 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 700 уголовных дел по статье 232-1 Уголовного кодекса (незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег).

За незаконную передачу банковских счетов или проведение переводов в интересах других лиц предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

За это время к ответственности привлекли 216 дропперов, из которых 202 уже осуждены.

Так, в Западно-Казахстанской области суд приговорил семерых 19-летних студентов колледжа к трем годам ограничения свободы. Молодые люди открывали банковские счета и передавали доступ к ним мошенникам.

«Через эти счета обналичено более 4 млн тенге, похищенных у граждан, в том числе у пенсионеров. Теперь они обязаны соблюдать установленные судом ограничения, принудительно трудиться и находиться на учете пробации», — заявили в прокуратуре.

В случае нарушения этих требований наказание может быть заменено лишением свободы.

Помимо уголовной ответственности дропперам грозят блокировка банковских счетов, финансовые ограничения и другие меры воздействия.

В прокуратуре также предупредили, что аналогичные риски возникают при торговле цифровыми активами через нелицензированные биржи Международного финансового центра «Астана». По данным ведомства, такие площадки нередко используются мошенниками для отмывания преступных доходов.

Казахстанцам, которые ранее передавали свои банковские счета или карты третьим лицам, рекомендуют незамедлительно обратиться в банк либо самостоятельно заблокировать карту через мобильное приложение, чтобы исключить ее использование в преступных схемах.

При этом законодательством предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности. Если человек добровольно сообщит в уполномоченные органы о своем участии в противоправной схеме и будет содействовать раскрытию преступления, он может избежать наказания.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.