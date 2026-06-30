За счет внедрения портала e-Qazyna госбюджет значительно сэкономлен

Аудит предыдущих периодов выявил нарушения на сумму более 13 млрд тенге.

По итогам 2025 года на портале e-Qazyna в рамках госзаказа оцифровано и профинансировано 785 объектов образования на сумму 76 млрд тенге. При первоначальном плане 84 млрд тенге экономия бюджета составила 8 млрд тенге, что стало возможным благодаря теневым зонам и отмене ручных расчетов. За январь–май 2026 года оператор оплатил акты 749 объектов образования на сумму 100,7 млрд тенге и сэкономил 59,3 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков.

Кроме того, наряду с внедрением нового механизма финансирования частных школ Комитетом внутреннего государственного аудита проведен аудит предыдущих периодов, где выявлены нарушения на сумму более 13 млрд тенге.

«В прежней системе не учтена реальная потребность регионов. Развитие частных школ искусственно искажено в сторону начального поколения. В результате только в 2024 году в 7 регионах, где нет дефицита ученических мест, выделено 1,8 млрд тенге. В связи с передачей полномочий по размещению государственного заказа управлениям образования, в пилотном проекте четко предусмотрено определение потребности в ученических местах непосредственно местными исполнительными органами. Если в государственных школах наблюдается профицит мест, акимат имеет право не заключать договор с частной школой. В регионах, где больше нет необходимости, бюджетные деньги не выдаются», — сказал спикер.

Также были выявлены факты искусственного завышения контингента учащихся на сумму 261 млн тенге: в 41 школе численность учеников была завышена более чем на 1200 человек. Так, в одной из школ Алматинской области было фиктивно добавлено 90 учеников, а в одной из школ Астаны — 75. Кроме того, выявлены случаи неоднократного перевода детей из одной школы в другую — отдельные учащиеся меняли место обучения до 12 раз в течение года.

В связи с этим проведена полная цифровизация данных и обеспечена автоматическая интеграция системы e-Qazyna с системами учета успеваемости и базами данных других государственных органов. Теперь проверка контингента учащихся осуществляется в режиме реального времени, а человеческий фактор и возможность ручного внесения недостоверных данных полностью исключены на техническом уровне.

Вице-министр также остановился на нарушениях, связанных с выплатами за вновь созданные ученические места в рамках строительства и реконструкции зданий. Так, в 24 частных школах аудиторы выявили факты подделки документов по результатам экспертизы проектно-сметной документации. Еще в 31 школе была заявлена дорогостоящая реконструкция, тогда как фактически проводился лишь незначительный косметический ремонт собственными силами.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда предприниматели оформляли документы на «реконструкцию», не увеличивая фактическую вместимость объектов. Также были выявлены нарушения санитарных и градостроительных требований.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.