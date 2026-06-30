В Казахстане стартовало строительство крупнейшего ветропарка

Проект стоимостью 1,4 млрд долларов реализуется совместно с ОАЭ.

В Жамбылской области началась реализация одного из самых масштабных инвестиционных проектов в сфере зеленой генерации — ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Проект стоимостью порядка 1,4 млрд долларов призван покрыть энергетический дефицит южных регионов республики. Торжественная церемония закладки капсулы состоялась в формате телемоста. Сигнал к началу работ на строительной площадке дали из Астаны вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и руководитель эмиратской инвестиционной компании Masdar Мохамед Джамиль Аль-Рамахи.

Представитель Министерства энергетики очертил ключевую макроэкономическую цель запуска объекта.

«Партнерство с компанией Masdar способствует развитию возобновляемой энергетики и продвижению Казахстана к углеродной нейтральности. Данный проект поможет укрепить энергетическую безопасность региона и привлечь современные технологии в сектор ВИЭ. Мы ценим готовность партнеров инвестировать в устойчивое развитие страны и со своей стороны предоставим необходимую поддержку для успешной реализации всех этапов проекта», — отметил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

Техническая уникальность проекта заключается в синхронизации ветровой генерации с огромной промышленной батареей. Станция будет изначально оснащена современной системой накопления энергии мощностью 300 МВт и емкостью 600 МВт/ч. Наличие таких аккумуляторов решает главную проблему альтернативной энергетики — система будет безопасно и предсказуемо выдавать киловатты в общую сеть даже при изменении погодных условий или в моменты пиковых вечерних нагрузок.

Инвесторами и акционерами консорциума выступают лидер рынка чистой энергетики ОАЭ — компания Masdar (с долей 40%), структура W Solar (40%), а также казахстанские операторы в лице «Qazaq Green Power» от фонда «Самрук-Қазына» (18%) и Казахстанский инвестиционный фонд развития KIDF (2%).

С точки зрения экологической эффективности электростанция сократит объем выбросов углекислого газа на 2,5 миллиона тонн ежегодно, приближая Казахстан к утвержденным государственным эко-индикаторам.

Подготовка строительных площадок стартовала согласно плану. Полный ввод ветряного комплекса-гиганта в коммерческую эксплуатацию запланирован на третий квартал 2029 года.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.