Казахстан и глобальный стартап 01.AI создали СП

Дмитрий Мун возглавил Q.AI после ухода из МИИЦР.

В рамках стратегического семинара по искусственному интеллекту объявлено о создании Q.AI — совместного предприятия Казахстана и компании 01.AI, которое будет разрабатывать большие языковые модели, AI-агентов, корпоративные AI-платформы и другие решения для цифровой трансформации государственного сектора и бизнеса. Первым генеральным директором новой структуры назначен Дмитрий Мун. 22 июня 2026 года, постановлением правительства РК он был освобожден от должности вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития, которую занимал с осени 2025 года (на госслужбе его сменил Гиззат Байтурсынов).

«Для меня большая честь стать первым генеральным директором компании, — прокомментировал новость Дмитрий Мун. — Это не просто новая должность. Для меня это возможность продолжить дело, которому я посвятил последние годы, — развитие искусственного интеллекта в Казахстане. Сегодня наша страна уже создала прочный фундамент: национальную AI-платформу, суперкомпьютер мирового уровня, современную инфраструктуру и условия для развития искусственного интеллекта. Следующий шаг — превратить этот потенциал в реальные решения для государства, бизнеса, образования и промышленности. Именно для этого создана Q.AI. Символично, что в первый день работы вместе с профессором Кай-Фу Ли мы провели обучение по искусственному интеллекту для членов правительства Республики Казахстан. Убежден, что настоящая AI-трансформация начинается с лидеров. Вместе с нашей командой и международными партнерами мы будем развивать большие языковые модели, AI-агентов, образовательные программы и практические AI-решения, помогая организациям эффективнее использовать искусственный интеллект. Наша цель — не просто внедрять технологии, а развивать собственные компетенции, сильные инженерные команды и AI-экосистему Казахстана. Благодарю профессора Кай-Фу Ли, команду 01.AI и всех, кто доверил мне этот путь. Впереди много работы. И я с большим вдохновением начинаю эту новую главу».

Отмечается, что создание Q.AI станет важным шагом в развитии национальной AI-экосистемы, укреплении инженерных компетенций и внедрении передовых технологий искусственного интеллекта в Казахстане.

01.AI — один из самых ярких и амбициозных игроков на мировой арене ИИ. Будучи основанным в марте 2023 года в Пекине, проект всего за восемь месяцев достиг оценки в $1 млрд, официально закрепив за собой статус технологического «единорога». Компания сделала ставку на создание мощных нейросетей, которые при меньшем размере работают эффективнее и дешевле западных аналогов. Основная гордость стартапа — семейство открытых больших языковых моделей Yi. К 2025–2026 годам 01.AI сместила фокус с «чистого» предобучения гигантских моделей общего назначения на создание готовых индивидуальных ИИ-решений для бизнеса и государственного сектора, а также на развитие концепции ИИ-суверенитета для других стран. Именно эта прикладная экспертиза и легла в основу создания совместного предприятия Q.AI в Казахстане.