Искусственный интеллект круглосуточно контролирует работу Экибастузской ГРЭС-1

Интеллектуальная система обеспечивает контроль производственных объектов в режиме реального времени и автоматически фиксирует различные нарушения.

В рамках объявленного Главой Государства 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта, Министерство энергетики РК последовательно реализует меры по цифровой трансформации энергетической отрасли. Совместно с отраслевыми компаниями внедряются современные цифровые технологии, автоматизируются производственные процессы и развиваются интеллектуальные системы управления. На Экибастузской ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова установлено более 200 камер видеонаблюдения с применением технологий искусственного интеллекта. Система направлена на повышение уровня производственной безопасности и оперативности реагирования на нештатные ситуации.

Интеллектуальная система обеспечивает контроль производственных объектов в режиме реального времени и автоматически фиксирует различные нарушения. Специализированная платформа ИИ включает в себя инструменты распознавания лиц, контроля скоростного режима, ведения журнала событий, формирования аналитических отчетов и графиков. В состав комплекса также входит современная система связи и оповещения, которая позволяет оперативно информировать персонал о нарушениях и нештатных ситуациях. Помимо ручного режима управления предусмотрены автоматизированные сценарии, при которых предупреждающие сообщения воспроизводятся автоматически при обнаружении системой определенных событий.

Для оперативного взаимодействия ответственных работников создан корпоративный Telegram-канал. При возникновении нарушения система автоматически направляет уведомления с указанием характера происшествия, места его обнаружения, номера камеры, даты и времени фиксации. К системе подключены руководители и ответственные работники, включая начальников смен диспетчерской службы.

Контроль за работой системы осуществляется круглосуточно. Для мониторинга и анализа видеопотоков оборудованы операторские посты с видеостенами. Видеозаписи хранятся на серверном оборудовании, что позволяет при необходимости проводить детальный анализ событий.

Дополнительный уровень контроля обеспечивают умные каски, оснащенные функциями видеозаписи и онлайн-трансляции. Устройства передают видеоизображение от первого лица в режиме реального времени, а технологии искусственного интеллекта позволяют анализировать происходящие события непосредственно в процессе работы.

Для стабильной передачи данных на всей территории станции развернута сеть из 10 Wi-Fi точек доступа, которая обеспечивает бесперебойную работу цифровой инфраструктуры.

Важной особенностью проекта является возможность постоянного совершенствования в процессе эксплуатации. Операторы анализируют результаты работы алгоритмов, подтверждают корректные срабатывания и исключают ложные уведомления. Это позволяет постоянно повышать точность алгоритмов, соответственно — и эффективность всей системы, обеспечивая еще более высокий уровень безопасности и контроля на предприятии.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.