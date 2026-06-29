Павлодарлық студенттер AFM AI Hackathon 2026 байқауының жүлдегерлері атанды
Байқау қорытындысы бойынша Toraighyrov University студенттерінен құралған команда ІІ орынға ие болды.
Алматы қаласында ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі ұйымдастыруымен өткен AFM AI Hackathon 2026 байқауына еліміздің барлық өңірлерінен 300-ден астам қатысушы — студенттер, жас зерттеушілер және жасанды интеллект пен ақпараттық қауіпсіздік саласында жұмыс істейтін әзірлеушілер қатысты.
Хакатон барысында қатысушылар деректерді талдау құралдарын жетілдіруге, киберқауіпсіздік деңгейін арттыруға және өзекті салалық міндеттерді шешуде жасанды интеллект технологияларын қолдануға бағытталған технологиялық шешімдер әзірледі.
Байқау қорытындысы бойынша Toraighyrov University студенттерінен құралған команда ІІ орынға ие болды. Олар деректерді талдау мен қорғауға арналған жасанды интеллект негізіндегі серверлік қосымша жобасын ұсынып, сарапшылар алқасының жоғары бағасына ие болды. Жоба өзінің практикалық маңыздылығымен және инновациялық тәсілімен ерекшеленді.
Студенттердің осындай іс-шараларға қатысуы кәсіби құзыреттерін дамытуға, заманауи цифрлық технологиялармен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыруға, сондай-ақ жастарды цифрлық трансформация мен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты міндеттерді шешуге тартуға ықпал етеді.
AFM AI Hackathon — сұранысқа ие технологиялық шешімдер жасап, Қазақстанның инновациялық экожүйесінің дамуына үлес қоса алатын дарынды жастарды анықтау мен қолдауға арналған маңызды алаңдардың бірі.