Павлодарские студенты вошли в число призеров AFM AI Hackathon 2026

Команда Toraighyrov University заняла II место, представив проект серверного приложения с использованием искусственного интеллекта для аналитики и защиты данных.

В Алматы состоялся конкурс AFM AI Hackathon 2026, организованный Агентством РК по финансовому мониторингу. Участниками конкурса стали более 300 представителей со всех регионов страны, включая студентов, молодых исследователей и разработчиков в области искусственного интеллекта и информационной безопасности. В ходе хакатона участники разрабатывали технологические решения, направленные на совершенствование инструментов анализа данных, повышение уровня кибербезопасности и применение технологий искусственного интеллекта для решения актуальных отраслевых задач.

По итогам конкурса команда студентов Toraighyrov University заняла II место, представив проект серверного приложения с использованием искусственного интеллекта для аналитики и защиты данных. Разработка получила высокую оценку экспертного жюри за практическую значимость и инновационный подход.

Участие студентов в подобных мероприятиях способствует развитию профессиональных компетенций, формированию практических навыков работы с современными цифровыми технологиями, а также вовлечению молодежи в решение задач, связанных с цифровой трансформацией и обеспечением информационной безопасности.

AFM AI Hackathon является одной из площадок для выявления и поддержки талантливой молодежи, способной создавать востребованные технологические решения и вносить вклад в развитие инновационной экосистемы Казахстана.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.