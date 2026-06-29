Казахстан присоединился к AI Opportunity Partnership

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет расширение доступа к передовым AI-моделям.

Казахстан присоединился к совместному заявлению AI Opportunity Partnership, направленному на развитие надежного международного партнерства в сфере искусственного интеллекта, технологического прогресса и экономической безопасности. AI Opportunity Partnership закрепляет общий подход стран-партнеров к развитию искусственного интеллекта, включая проинновационное регулирование, поддержку предпринимателей и стартапов, развитие R& D, привлечение частных инвестиций, расширение доступа к вычислительной инфраструктуре и создание надежных AI-экосистем.

Ключевой момент в документе уделен физической основе искусственного интеллекта: критическим минералам, энергетике, дата-центрам, вычислительным мощностям, полупроводникам, инженерным кадрам и устойчивым цепочкам поставок.

Для Казахстана участие в партнерстве открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций в AI-инфраструктуру, развития переработки критических минералов, подготовки инженерных и AI-кадров, запуска совместных исследовательских проектов и усиления роли страны в новой технологической экономике.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет расширение доступа к передовым AI-моделям, как открытым, так и закрытым, что создаст дополнительные возможности для разработки и внедрения инновационных решений на базе искусственного интеллекта.

Присоединение к AI Opportunity Partnership соответствует курсу Казахстана на развитие собственной AI-инфраструктуры, технологического предпринимательства и международного сотрудничества в сфере критических технологий.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.