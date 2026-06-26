Президент Казахстана подчеркнул роль СМИ в борьбе с дезинформацией.

Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников СМИ. На мероприятии Президент подчеркнул роль средств массовой информации с распространением дезинформации. Он отметил, что современные технологии и искусственный интеллект зачастую используются для обмана казахстанцев, передает Sputnik.

«Современные технологии породили ботофермы, которые целенаправленно засевают цифровое поле семенами раздора. Распространение откровенной лжи и клеветы, которые теперь буднично называют дипфейками, сформировало опасный феномен „постправды“, где объективные факты подменяются управляемыми эмоциями и злонамеренными провокациями. Для подрыва общественной солидарности и согласия, компрометации государственных институтов используются инструментарии искусственного интеллекта», — заявил Токаев.

Особенно популярными стали цифровые двойники знаменитостей и политиков, и об этом тоже высказался Президент.

«Поддельные цифровые копии публичных лиц практически неотличимы от оригиналов, и эти технологии уже активно осваиваются разного рода мошенниками и деструктивными силами. Поэтому ответственные работники медиасферы должны стать частью „иммунного ответа“ государства на эти гибридные, опаснейшие по своей сути вызовы, угрозы. Вашу роль здесь трудно переоценить», — сказал Токаев.

Важно также поставить технологии искусственного интеллекта на службу безопасности и правопорядку, подчеркнул глава государства.

«Всем нам предстоит кардинально повысить уровень медиаграмотности в обществе, чтобы люди умели распознавать спекуляции и „отделять зерна правды от плевел кривды“. Важно также поставить технологии искусственного интеллекта на службу безопасности и правопорядку, используя их для оперативного выявления и блокировки противоправного контента. Мы как страна, где царят Закон и Порядок, обязаны выстроить жесткий заслон правовому нигилизму, радикализму и пропаганде чуждых нам ценностей. Это очень важная задача», — заявил Токаев.