Льготную детскую карту ONAY! теперь можно оформить онлайн

Функция доступна в мобильном приложении во всех городах, где действует эта система электронного билетирования.

Транспортный холдинг Алматы сообщил, что льготную транспортную карту для проезда в общественном транспорте детям от 7 до 18 лет можно оформить онлайн. Пользователями виртуальной льготной транспортной карты «Дети от 7 до 18 лет» являются дети в возрасте от 7 до 18 лет. Вместе с тем, в ряде городов действуют льготы и скидки на проезд для учащихся школ, колледжей и студентов вузов. Наличие льгот, объем скидки или наличие бесплатного проезда, условия получения льгот зависят от решений местных исполнительных органов. Оформить льготу для детей могут родители, бесплатно и без необходимости посещения центров обслуживания.

Перед началом оформления родителю необходимо проверить, какая карта имеется на текущий момент у ребенка и по какой льготе. В случае наличия льготной пластиковой карты или виртуальной льготной карты по иной льготе она будет заблокирована после выпуска льготной виртуальной карты «Дети от 7 до 18 лет».

Оператор системы отмечает, что поэтапное расширение перечня карт в электронном формате обеспечивает больший комфорт и удобство для пассажиров. Исключается необходимость обращения в центры обслуживания, карта всегда под рукой у ребенка, в мобильном приложении. Все данные проверяются автоматически при помощи данных из eGov. Кроме того, меньший оборот пластиковых карт — вклад в экологичное использование транспорта.

Перед стартом процесса оформления пользователю (родителю) необходимо убедиться, что на телефоне установлена последняя версия мобильного приложения ONAY! , а также пройдена полная регистрация. Сведения в eGov mobile отражают факт родства — данные ребенка отображаются в профиле. Соответствие данных можно также проверить в разделе «Госуслуги» в мобильных приложениях банков. Возраст ребенка должен быть в диапазоне от 7 до 18 лет, также у ребенка должно быть свидетельство о рождении или удостоверение личности — для детей старше 16 лет. Доступность льготы в каждом отдельном городе будет отражена при выборе города.

У ребенка в мобильном приложении ONAY! в профиле будет доступна кнопка «Поделиться с родителями» — нажав ее, ребенок может отправить ссылку для быстрого перехода к открытию карты. Льгота будет «привязана» к его аккаунту ONAY! , и в дальнейшем ребенок сможет оплачивать или валидировать проезд при помощи сканирования QR ONAY! в транспорте.

«Для нас очень важно сделать поездки, а именно — процесс оплаты и валидации для пассажиров, максимально простым и удобным. В Алматы уже реализована виртуальная карта для школьников, а также льготная цифровая карта для пенсионеров по возрасту. В планах — перевод в виртуальный формат других видов льготных карт и масштабирование на другие города. В пилотном режиме функция оформления карты „Дети от 7 до 18 лет“ добавлена во всех городах, где действует наша система», — отметил директор «Транспортного холдинга города Алматы» Вячеслав Уразбахтин.

Процесс выпуска карты занимает несколько минут. Пошаговое сопровождение детально прописано в мобильном приложении, что делает процесс оформления интуитивно понятным. Если все условия соблюдены и шаги пройдены успешно, заявка будет автоматически направлена на проверку и отобразится в разделе «Мои заявки».

В холдинге так же отмечают, что персональные данные надежно защищены. Напомним, ранее «Транспортный холдинг города Алматы» подтвердил соответствие требованиям информационной безопасности от государственных служб.

На сегодняшний день система ONAY! действует в 10 городах РК: Алматы, Талдыкорган, Текели, Караганда, Балхаш, Сарань, Темиртау, Шахтинск, Атырау и Усть-Каменогорск.

Видео-инструкция по оформлению карты

Пошаговая текстовая инструкция