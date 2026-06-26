Трудовой стаж казахстанцев начнут учитывать по-новому: Минтруда оцифрует все данные

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев заявил, что бумажные трудовые книжки уйдут в прошлое.

По словам вице-министра, вся необходимая информация уже оцифрована, а данные по всем работодателям имеются в системе. Со следующего года начнется поэтапный переход на электронные трудовые договоры, передает Курсив.

«Мы планируем отказаться от бумажных трудовых книжек. Это мы считаем прошлым веком уже. В эпоху развития искусственного интеллекта трудовые книжки должны уйти в прошлое, — сказал он. — «Человек не должен с собой носить и думать, где у него потерялась трудовая книжка, и он вообще не должен думать, где их потом найти либо переживать об этом. Она должна быть в системе, как водительские удостоверения и другие документы».

Таким образом, уже в 2027 году казахстанцы смогут полностью отказаться от бумажного формата трудовой книжки.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.