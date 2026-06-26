В Казахстане создан Национальный институт развития в сфере ИБ

Он входит в состав Центра поддержки цифрового правительства Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

К основным задачам института относятся участие в реализации государственной политики в сфере информационной безопасности, разработка документов по стандартизации, научно-техническая деятельность, экспертиза проектов, а также подготовка и повышение квалификации профильных специалистов.

В условиях стремительного развития искусственного интеллекта, облачных технологий и роста числа киберугроз возрастает значение научного подхода к защите данных и безопасности критически важной инфраструктуры. Национальный институт развития в сфере ИБ сосредоточится на фундаментальных и прикладных исследованиях, моделировании современных киберугроз, цифровой криминалистике, разработке прототипов решений, создании киберполигонов и формировании национальной базы знаний в сфере информационной безопасности.

Отдельное направление работы — изучение эволюции и методологии современных кибератак: от анализа исторических моделей угроз до исследования новых сценариев, связанных с использованием искусственного интеллекта, облачных технологий и автоматизированных инструментов взлома. Такая работа позволит прогнозировать новые угрозы и разрабатывать научно обоснованные подходы к защите государственных информационных систем и критической инфраструктуры.

Одним из первых международных проектов института стала организация 2nd IEEE International Conference in Cybersecurity, Digital Forensics and AI Applications (ICCSDFAI 2026). Конференция проходит 25–27 июня в Стамбуле, на базе Istinye University. Организатором выступил Центр поддержки цифрового правительства при участии международного консорциума из 11 университетов, государственных ведомств и технологических компаний. Материалы конференции публикуются и индексируются в международной базе IEEE, что обеспечивает их распространение в мировом научном сообществе.

Участие в конференции такого уровня имеет для Казахстана не только научное, но и стратегическое значение: оно встраивает национальные исследования в глобальную повестку кибербезопасности и формирует устойчивые партнерства, которые продолжат работать после завершения мероприятия.

«Для нас это не разовое участие, а выход на постоянную международную исследовательскую площадку. Индексация в IEEE означает, что разработки казахстанских специалистов становятся частью мировой научной базы, а консорциум из 11 организаций — это сеть партнеров, с которыми мы будем вести совместные исследования и обмениваться компетенциями. Наша цель — чтобы Казахстан был не потребителем готовых решений в сфере кибербезопасности, а соавтором новых подходов», — отметила генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова.

В числе партнеров и соорганизаторов выступили ведущие технологические компании и организации, включая Palo Alto Networks, Amazon Web Services (AWS), ASELSAN, TI-Lab, FerroTechnics (Канада) и другие международные структуры в сфере цифровой безопасности и инноваций.

Программа конференции также включила пленарные сессии с участием международных экспертов, специализированные воркшопы, технологические соревнования CTF и Hackathon, B2B-встречи, выставку технологических решений и мероприятия для профессионального обмена опытом.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.