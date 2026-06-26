Усилен контроль за защитой персональных данных в частных медицинских организациях Туркестанской области

Комитет по информационной безопасности МИИЦР РК продолжает системную работу по обеспечению защиты персональных данных граждан.

В период с 18 по 22 мая 2026 года проведены внеплановые проверки ряда частных медицинских организаций Туркестанской области. Основанием для контрольных мероприятий послужили обращения граждан, касающиеся порядка обработки их персональных данных в медицинских учреждениях.

По итогам инспекций в деятельности некоторых организаций выявлены нарушения требований законодательства. В частности, установлены факты отсутствия утвержденной политики сбора и обработки персональных данных, а также заранее определенных целей использования этих сведений. Кроме того, в учреждениях не были назначены должностные лица, ответственные за организацию работы с персональными данными.

Соблюдение данных требований является необходимым условием защиты конституционных прав граждан. Медицинские организации обязаны обеспечивать прозрачность процессов: четко определять состав собираемых данных, цели их использования, а также лиц, ответственных за безопасность и законность обработки информации.

По результатам проверок субъектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, к организациям применены меры административного воздействия в соответствии с частью 3 статьи 79 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» на общую сумму 4 541 250 тенге.

Защита персональных данных в медицинской сфере остается одним из приоритетных направлений деятельности Комитета, учитывая конфиденциальный характер информации, обрабатываемой при оказании услуг населению. Контроль за исполнением выданных предписаний будет продолжен. Работа по профилактике нарушений, снижению рисков неправомерной обработки данных и повышению ответственности операторов данных ведется на системной основе.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.