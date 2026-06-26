В Казахстане создается цифровая платформа наследия Центральной Азии

Она позволит объединить артефакты, документы, фотографии и исследования из разных государств региона в одном виртуальном пространстве.

В прошлом году Президент Казахстана озвучил ряд инициатив, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия. Одной из таких инициатив стало создание единой цифровой платформы историко-культурного наследия стран Центральной Азии. В рамках реализации этой работы в РГП «Казреставрация» стартовал практический этап — загрузка документов на платформу. Для казахстанских специалистов представители Университетского колледжа Лондона (UCL) провели мастер-класс, где разъяснили порядок оцифровки, загрузки, хранения и систематизации материалов.

Центральный серверный узел платформы будет размещен в РГП «Казреставрация». Платформа позволит объединить артефакты, документы, фотографии и исследования из разных государств региона в одном виртуальном пространстве. Материалы, размещенные на платформе, будут доступны не только исследователям, но и широкому кругу пользователей.

Проект «Археологические ландшафты Центральной Азии» реализуется в рамках соглашения между РГП «Казреставрация» и Университетским колледжем Лондона (UCL) при поддержке благотворительного фонда Arcadia.