Закон о цифровизации, защите персональных данных и дорожном движении подписал Президент

Для контроля за общественным порядком, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан внедряется Национальная система видеомониторинга.

Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте. Цель закона — дальнейшее развитие управления дорожной инфраструктурой и цифровизации безопасности дорожного движения, совершенствование предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей, законодательное регулирование передовых технологий на транспорте, а также дальнейшее развитие кибербезопасности и защиты персональных данных, передает Zakon.kz.

Законом вносятся изменения и дополнения в Земельный кодекс, Предпринимательский кодекс, Трудовой кодекс, Административный процедурно-процессуальный кодекс, Социальный кодекс, Бюджетный кодекс, а также в законы. В частности, в рамках совершенствования транспортного законодательства предлагаются законодательные поправки, направленные на регулирование развития беспилотных транспортных средств и воздушной мобильности (аэротакси), а также на дальнейшее развитие дорожной отрасли. В ряд законодательных актов, регулирующих использование беспилотных транспортных средств, вводятся понятия «беспилотное автотранспортное средство», «беспилотное воздушное судно», а также рассматриваются нормы, касающиеся формирования инфраструктуры и определения порядка применения беспилотных транспортных средств.

Также вносятся поправки, предусматривающие повышение эффективности управления дорожной инфраструктурой, обеспечение прозрачности процессов планирования и финансирования дорожных работ, внедрение современных цифровых решений в автодорожную отрасль.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения предусматриваются нормы по интеграции медицинских данных (без раскрытия диагноза) в цифровые базы данных министерства внутренних дел для недопущения к управлению транспортными средствами граждан, имеющих медицинские противопоказания, а также по установке камер фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобили скорой медицинской помощи и автобусы. Предусматривается внедрение государственного контроля за деятельностью обучающих организаций по подготовке водителей транспортных средств, введение разрешительного порядка для работы автошкол и требований для получения такого разрешения (наличие материально-технической базы, квалифицированных кадров и т. д.), а также формирование реестра обучающих организаций для мониторинга учебных процессов через информационную систему.

Кроме того, рассмотрены поправки, направленные на усиление кибербезопасности и развитие механизмов защиты персональных данных. В связи с этим расширяются полномочия органов национальной безопасности по проведению государственного контроля за соблюдением требований по обеспечению кибербезопасности критически важных объектов цифровизации.

Трудовое законодательство дополняется нормами, обязывающими работодателей ознакомлять работников с требованиями кибербезопасности, закреплять их в должностных обязанностях и осуществлять внутренний контроль со стороны работодателей за их соблюдением. Также вводятся такие новые понятия, как идентификаторы персональных данных, обезличивание и хэширование данных, реестр лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных. Предусматривается запрет на копирование персональных данных с цифровых объектов в отдельные файлы или на цифровые носители без соответствующего согласия, создание реестра нарушений безопасности персональных данных, классификация собственников и операторов персональных данных в зависимости от объема обрабатываемых данных. Также предусмотрены поправки по приведению терминов в законодательных актах в соответствие с Цифровым кодексом.

Для контроля за общественным порядком, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан внедряется Национальная система видеомониторинга. Предлагаются нормы, направленные на формирование Государственной благотворительной цифровой платформы и реестра благотворительных организаций, усиление миграционной безопасности и защиту цифровых систем границы.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.