В Атырау создадут демонстрационный парк умного углеродно-нейтрального сельского хозяйства

На базе нового кампуса Utebayev University планируется создание AIKO-AOGU Zero-Carbon Smart Agriculture Demonstration Park.

В рамках крупнейшей мировой выставки солнечной энергетики Intersolar Europe 2026, проходящей в Мюнхене, Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева подписал меморандум о взаимопонимании с ведущей китайской технологической компанией Shanghai Aiko Solar Energy Company Limited (AIKO). Документ предусматривает развитие международного сотрудничества между Казахстаном и Китаем в сферах возобновляемой энергетики, искусственного интеллекта, сельского хозяйства и трансфера передовых технологий.

В рамках достигнутых договоренностей на базе нового кампуса Utebayev University планируется создание AIKO-AOGU Zero-Carbon Smart Agriculture Demonstration Park — демонстрационного парка умного углеродно-нейтрального сельского хозяйства, который станет совместной научно-образовательной и технологической площадкой для внедрения передовых инновационных решений.

Данная инициатива станет научно-образовательной и технологической платформой, демонстрирующей современные подходы к эффективному ведению сельского хозяйства в условиях засушливого климата и ограниченных водных ресурсов Атырауской области. Планируется, что демонстрационный парк объединит на одной площадке решения в области альтернативной энергетики, цифровых технологий и инновационного сельского хозяйства.

В будущем комплексе будут широко применяться солнечная энергетика, искусственный интеллект, системы цифрового управления ресурсами, водосберегающие технологии и автоматизированные сельскохозяйственные решения. Кроме того, в рамках проекта рассматривается возможность развития аквакультуры как дополнительного направления устойчивого производства.

«Проект направлен на решение сразу нескольких важных стратегических задач, — отметила ректор университета Гульзада Шакуликова. — На первом этапе планируется создание солнечных теплиц и демонстрационных сельскохозяйственных участков. Также будут внедрены интеллектуальные системы орошения и фертигации, инфраструктура повторного использования воды, солнечные электростанции и системы накопления энергии, цифровые платформы управления и мониторинга. Кроме того, будет создан совместный выставочный, образовательный и научно-исследовательский центр AIKO-AOGU».

Проект откроет новые возможности прежде всего для ученых и студентов университета. Они смогут участвовать в исследованиях международного уровня и на практике работать с такими передовыми технологиями, как цифровые двойники объектов, зеленый водород и современные экологические решения.

Эта инициатива в очередной раз подтверждает стратегический курс Utebayev University на развитие зеленых технологий, ускорение цифровой трансформации и превращение города Атырау в ведущий инновационный центр Центральной Азии в области новой энергетики и устойчивого развития.