В Брюсселе подписан пакет соглашений по развитию ИИ, науки и цифровой инфраструктуры Казахстана

Соглашения формируют новые возможности для международного научного сотрудничества, привлечения инвестиций и развития цифровой инфраструктуры.

В рамках государственного визита Главы государства в Королевство Бельгия подписан ряд стратегических соглашений, направленных на развитие искусственного интеллекта, науки, цифровой инфраструктуры и космических технологий. Достигнутые договоренности открывают новые возможности для привлечения инвестиций, реализации совместных исследовательских проектов, внедрения передовых технологий и укрепления позиций Казахстана как одного из ведущих технологических центров Евразии.

Со стороны Казахстана в церемониях подписания приняли участие заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев и министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.

В ходе визита подписаны соглашения о сотрудничестве с Гентским университетом и KU Leuven — ведущими научно-образовательными центрами Европы. Документы предусматривают проведение совместных исследований, создание международных научных команд, академическую мобильность, подготовку кадров и реализацию технологических проектов в рамках сотрудничества Казахстана с Европейским союзом и программы Horizon Europe.

Для Казахстана Horizon Europe является важным механизмом интеграции в Европейское исследовательское пространство, расширения участия отечественных ученых в международных консорциумах и реализации совместных научно-инновационных проектов. Новые соглашения создают практическую основу для подготовки совместных заявок, запуска исследовательских программ, формирования международных лабораторий и внедрения научных разработок в экономику.

Подписанные соглашения также создают основу для развития повестки AI for Science and Innovation — использования искусственного интеллекта для ускорения научных исследований, моделирования сложных процессов, разработки новых материалов и технологий, анализа данных и создания инновационных решений для промышленности и экономики.

Центральной площадкой для реализации этой повестки в Казахстане станет ALEM.AI, объединяющая возможности искусственного интеллекта, науки, университетов, исследовательских центров, стартапов и индустриальных партнеров. Платформа рассматривается как точка входа для международных партнеров в казахстанскую экосистему AI for Science and Innovation и инструмент запуска совместных проектов в рамках Horizon Europe.

Сотрудничество с Гентским университетом будет сосредоточено на исследованиях в области математического моделирования, научных вычислений, цифровых двойников и искусственного интеллекта. Партнерство с KU Leuven позволит расширить взаимодействие в сферах устойчивых материалов, критически важных металлов, инженерной подготовки, коммерциализации технологий и внедрения научных разработок в промышленность.

К реализации совместных инициатив также будет подключен Международный научно-технический центр (ISTC), обладающий значительным опытом формирования международных исследовательских консорциумов и сопровождения научно-технологических проектов.

В рамках визита подписан договор о совместной деятельности между АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» и люксембургской компанией Hydrosat S.à.r.l., специализирующейся на спутниковой аналитике в области управления водными ресурсами и сельского хозяйства. Документ предусматривает реализацию пилотного проекта «Управление водными ресурсами в Казахстане с использованием Copernicus и Hydrosat», направленного на получение верифицированных данных и аналитики для повышения эффективности водопользования, управления ирригацией и оценки использования водных ресурсов.

В рамках проекта будут объединены аналитические решения и спутниковые технологии Hydrosat, включая модели обработки спутниковых и наземных данных, расчеты показателей эвапотранспирации, влажности почвы и состояния сельскохозяйственных культур, с инфраструктурными и операционными возможностями АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» по организации полевых работ, эксплуатации оборудования и взаимодействию с землепользователями на пилотных территориях Жамбылской области.

Соглашение предусматривает дальнейшее масштабирование результатов проекта на территории Казахстана и государств Центральной Азии, а также возможность создания специализированной проектной компании для реализации совместных инициатив на межправительственном уровне.

В ходе встреч с руководством Института компьютерных наук, искусственного интеллекта и технологий (INSAIT) и Международного научно-технического центра стороны обсудили возможности совместной подготовки специалистов, реализации исследовательских проектов, развития национальных языковых моделей и интеграции Казахстана в ведущие европейские научно-технологические инициативы.

Достигнутые договоренности будут способствовать развитию экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане, укреплению международного научного сотрудничества и внедрению передовых технологий в экономику, образование и государственное управление.

Подписанные в Брюсселе соглашения формируют новые возможности для международного научного сотрудничества, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и внедрения передовых технологий в ключевые отрасли экономики. Новые партнерства с европейскими университетами, инвестиционными платформами и технологическими компаниями укрепляют позиции Казахстана как страны, последовательно формирующей современную экосистему искусственного интеллекта, науки и инноваций.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.