Национальную информационную систему водных ресурсов запустят в Казахстане

Система находится на финальной стадии подготовки к промышленной эксплуатации.

Водная безопасность является одним из важных направлений государственной политики. Поэтому перед Министерством водных ресурсов и ирригации РК стоит задача не только развивать водохозяйственную инфраструктуру, но и внедрять современные цифровые инструменты для более точного учета и управления водными ресурсами. Об этом сообщил вице-министр ведомства Аслан Абдраимов.

«Для нас цифровизация водной отрасли — это не просто внедрение отдельных программ или перевод документов в электронный формат. Это комплексная работа, которая охватывает учет воды, прогнозирование, взаимодействие с водопользователями, автоматизацию ирригационных каналов, космический мониторинг и применение искусственного интеллекта», — отметил вице-министр.

Центральным элементом цифровой трансформации станет Национальная информационная система водных ресурсов. Платформа объединит данные о водных объектах, водохранилищах, каналах, гидротехнических сооружениях, подземных водах и водопользователях.

«Система находится на финальной стадии подготовки к промышленной эксплуатации. В течение месяца планируется завершить необходимые процедуры и обеспечить ее полноценный запуск», — сообщил Аслан Абдраимов.

Кроме того, Министерство ведет цифровизацию взаимодействия с водопользователями, включая фермеров. Основные процессы — от подачи заявок до заключения договоров и оплаты услуг — постепенно переводятся в электронный формат.

Также развивается система прогнозирования водопотребления и водных ресурсов. Для этого министерство совместно с Программой развития ООН адаптирует программный комплекс TALSIM-NG, который позволяет моделировать гидрологические процессы, прогнозировать приток воды в водохранилища, а также оценивать риски паводков и маловодья. По словам вице-министра, интеграция системы с данными гидропостов и платформой Tasqyn позволит повысить точность прогнозов и оперативность реагирования на возможные паводковые угрозы.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.