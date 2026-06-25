Центральная Евразия в Кремниевой долине: новый поток Alchemist Silkroad-Silicon Valley Residency

Участников программы ожидает трехмесячное погружение в экосистему Кремниевой долины.

Astana Hub совместно с IT Park Uzbekistan, Silkroad Innovation Hub и Alchemist при поддержке министерств искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Узбекистана объявили о запуске третьего потока программы Alchemist Silkroad-Silicon Valley Residency, акселерационной и резидентской программы для B2B-стартапов из Центральной Евразии, нацеленных на выход на рынок США.

«Мы рады поддержать третий поток основателей стартапов из Центральной Евразии в рамках программы Alchemist Silkroad-Silicon Valley Residency. Этот регион становится все более важным источником талантливых предпринимателей мирового уровня, и я с нетерпением жду возможности помочь им выйти на рынок США, привлечь клиентов и инвестиции» — отметила Кристи Канида, партнер Alchemist.

Участников программы ожидает трехмесячное погружение в экосистему Кремниевой долины, включающее практические воркшопы по выходу на рынок США, продажам, GTM и развитию бизнеса, индивидуальную работу с менторами, встречи с лидерами технологической индустрии и стратегическими партнерами, а также участие в ключевых мероприятиях Кремниевой Долины.

«Программа Alchemist Silkroad-Silicon Valley Residency стала подтверждением того, что стартапы Центральной Евразии могут не просто учиться у Кремниевой долины, но и на равных входить в ее экосистему. За два года работы через программу прошло 45 стартапов из семи стран, которые после участия привлекли более $10 млн инвестиций и создали свыше $25 млн выручки. Мы видим, как выпускники выходят на рынок США, заключают контракты и продолжают расти уже после завершения программы — и именно это является главной целью нашего подхода», — отметил Танат Ускембаев, управляющий директор Astana Hub.

Для участия в программе стартапы должны развивать B2B-продукты или сервисы, ориентированные на корпоративных клиентов. Обязательными условиями являются участие одного из основателей в программе в Кремниевой долине, владение английским языком на рабочем уровне и наличие или готовность оформить регистрацию компании в штате Делавэр (США).