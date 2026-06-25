МЧС РК расширяет применение ИИ-камер, видеонаблюдения и беспилотников

В купальный сезон МЧС активно использует современные цифровые технологии для предупреждения несчастных случаев и повышения эффективности профилактической работы.

Для оперативного реагирования на происшествия, спасения людей и выявления нарушений правил безопасности в Астане, Алматы и ряде регионов страны береговые линии оборудованы 296 системами видеонаблюдения с выводом изображения в дежурные части территориальных подразделений ДЧС и оперативно-спасательных отрядов.

Дополнительно в Алматы и Конаеве, а также в областях Абай и Жетісу функционирует 101 система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Технология позволяет определять границы безопасной зоны купания и автоматически активировать сиренно-речевые установки при нарушении установленных ограничений.

В Хромтауском районе Актюбинской области на опасных и запрещенных для купания участках установлены 16 камер видеонаблюдения, работающих на солнечной энергии. Система обеспечивает круглосуточный мониторинг обстановки и не зависит от электрических сетей, что позволяет осуществлять постоянный контроль даже в отдаленных населенных пунктах. Для охвата максимального количества отдыхающих спасатели также используют беспилотные летательные аппараты с функцией громкоговорящей связи. «Говорящие» дроны транслируют правила безопасного поведения и предупреждают граждан о возможных рисках непосредственно в местах отдыха.

Применение современных технологий способствует своевременному выявлению нарушений, повышению уровня контроля за соблюдением требований безопасности и предупреждению трагических происшествий. МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать правила безопасности, купаться только в разрешенных местах и не оставлять детей без присмотра.