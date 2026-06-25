В Казахстане внедряют ИИ и космомониторинг для прогнозирования паводков

Космический мониторинг позволяет получать независимые и объективные данные, которые могут использоваться для планирования, анализа и проведения переговоров по вопросам водопользования.

Министерство водных ресурсов и ирригации РК ведет работу по внедрению современных цифровых технологий для повышения эффективности управления водными ресурсами и прогнозирования паводков. В настоящее время изучается международный опыт в сфере мониторинга снежного покрова и предупреждения паводков. Об этом сообщил вице-министр Аслан Абдраимов.

При поддержке посольства США для повышения точности прогнозов паводков рассматривается использование современных авиационных систем. Такие аппараты способны обследовать большие территории и собирать данные о запасах снега и его структуре.

Отдельное внимание в ведомстве уделяют автоматизации ирригационной инфраструктуры. По словам вице-министра, важно не только учитывать объемы подаваемой воды, но и эффективно управлять ее распределением. Для этого внедряются автоматизированные системы водоподачи на ирригационных сетях, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать ситуацию на каналах и оперативно регулировать подачу воды. Использование цифровых технологий помогает сократить потери и повысить эффективность управления водными ресурсами.

В 2026 году в рамках инвестиционной программы «Казводхоза» планируется автоматизировать около 283 ирригационных каналов. Работы охватят Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую и Алматинскую области. При реализации проектов используются как отечественные, так и зарубежные технологические решения.

«Комплексная автоматизация каналов направлена на снижение потерь воды, повышение прозрачности водораспределения, улучшение контроля водоподачи и обеспечения устойчивой работы ирригационной инфраструктуры», — сказал Аслан Абдраимов.

Вместе с тем внедряются элементы искусственного интеллекта и современных аналитических инструментов. Одним из наиболее перспективных направлений является применение космического мониторинга при прогнозировании и моделировании паводков.

Как отметил спикер, использование космического мониторинга для Казахстана особенно важно, поскольку значительная часть водных ресурсов страны имеет трансграничный характер. Космический мониторинг позволяет получать независимые и объективные данные, которые могут использоваться для планирования, анализа и проведения переговоров по вопросам водопользования.