Казахстанцам напомнили об ответственности за разжигание розни в интернете

Генеральная прокуратура выступила с заявлением на фоне фиксации провокационных публикаций и комментариев в социальных сетях.

Надзорный орган напомнил об уголовной и административной ответственности за разжигание социальной розни и распространение фейков. Согласно статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за действия, направленные на разжигание розни, предусмотрены санкции — штраф в размере от 2 000 до 7 000 месячных расчетных показателей, ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 20 лет. Помимо этого, законодательство строго запрещает размещение противоправного контента на любых онлайн-платформах, передает Курсив.

Если действия пользователя не подпадают под уголовную статью, применяется административное наказание: нарушителям грозит штраф в размере 20 МРП (согласно части 3-1 статьи 456-2 Кодекса об административных правонарушениях).

Генеральная прокуратура настоятельно рекомендует гражданам проверять достоверность публикуемой информации. За создание и тиражирование ложных данных предусмотрены 2 уровня ответственности: Административная (часть 3 статьи 456-2 КоАП РК) — за размещение и распространение ложной информации; Уголовная (статья 274 УК РК) — за распространение заведомо ложной информации.

В ведомстве подчеркнули, юридические последствия наступят не только для непосредственных авторов провокационных материалов, но и для тех граждан, которые сознательно участвуют в их распространении (делают репосты).

Правоохранительные органы продолжат работу в усиленном режиме. В рамках соблюдения принципа «Закон и порядок» ведомство будет жестко пресекать любые правонарушения, угрожающие общественной безопасности, стабильности и общественному согласию в государстве.