В личном кабинете Национального удостоверяющего центра внедрена двухфакторная аутентификация

Дополнительный этап проверки направлен на повышение уровня безопасности и защиту учетных записей пользователей от несанкционированного доступа.

В личном кабинете Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан внедрена двухфакторная аутентификация при авторизации пользователей. Для входа помимо использования электронной цифровой подписи и пароля к ключу необходимо пройти дополнительное подтверждение, передает Uchet.kz.

Пройти подтверждение можно одним из следующих способов:

— путем ввода одноразового кода, направляемого в SMS-сообщении на номер мобильного телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан РК;

— путем ввода кода из цифрового документа «Удостоверение личности» в мобильном приложении eGov Mobile.

Указанный механизм не применяется в отношении нерезидентов Республики Казахстан в связи с отсутствием зарегистрированного номера телефона в Базе мобильных граждан РК.