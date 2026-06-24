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Личные данные 165 детей выложили на сайтах школ в Степногорске

    В личном кабинете Национального удостоверяющего центра внедрена двухфакторная аутентификация

    Дополнительный этап проверки направлен на повышение уровня безопасности и защиту учетных записей пользователей от несанкционированного доступа.

    24 июня 2026 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Общество

    В личном кабинете Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан внедрена двухфакторная аутентификация при авторизации пользователей. Для входа помимо использования электронной цифровой подписи и пароля к ключу необходимо пройти дополнительное подтверждение, передает Uchet.kz.

    Пройти подтверждение можно одним из следующих способов:

    — путем ввода одноразового кода, направляемого в SMS-сообщении на номер мобильного телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан РК;
    — путем ввода кода из цифрового документа «Удостоверение личности» в мобильном приложении eGov Mobile.

    Указанный механизм не применяется в отношении нерезидентов Республики Казахстан в связи с отсутствием зарегистрированного номера телефона в Базе мобильных граждан РК.

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