Олжас Бектенов обсудил с китайскими компаниями сотрудничество в АПК, промышленности и цифровизации

Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта во все сектора экономики имеют стратегическое значение для Казахстана.

На полях 17-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума «Летний Давос» в Китае премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречи с руководителями крупных китайских компаний, занимающих ведущие позиции в промышленности и цифровизации. В частности, с генеральным директором Yulin Irrigation Ци Юбо, председателем совета директоров Xiamen Wanli Stone Ху Цзиньпэйем, председателем совета директоров и CEO SuperX AI Technology Limited Хуан Чэньхуном, председателем совета директоров Jinyi Holding Group Цзинь Пэном, председателем совета директоров Guangzhou Automobile Group Фэн Синья, основателем и председателем совета директоров компании CATL Цэн Юйцюнем, вице-президентом CISDI Engineering Юном Лю.

Внимание уделено перспективам запуска новых иностранных проектов в приоритетных для Казахстана отраслях — АПК, промышленности, углехимии, автомобилестроении и создании дата-центров. В рамках задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, были рассмотрены возможности привлечения иностранных инвестиций, локализации производств и трансферта технологий.

На встрече с генеральным директором компании Yulin Irrigation Ци Юбо обсуждены вопросы внедрения современных ирригационных технологий в Казахстане, включая сборку ирригационного оборудования в Кызылординской области. Рациональное использование водных ресурсов и развитие ирригационной инфраструктуры являются одними из ключевых приоритетов государственной политики в сфере сельского хозяйства Казахстана. Страна заинтересована в повышении производительности аграрного сектора за счет внедрения современных технологий орошения. Yulin Irrigation — один из ведущих производителей ирригационного оборудования в КНР, специализирующийся на разработке, производстве, внедрении и сервисном сопровождении современных систем орошения.

С председателем совета директоров Xiamen Wanli Stone Ху Цзиньпэйем рассмотрены перспективы сотрудничества в углехимии, металлургии и глубокой переработке минерального сырья. Проект предполагает создание интегрированной цепочки с высокой добавленной стоимостью «уголь–электроэнергия–химия–металлургия», где уголь перерабатывается в полукокс, водород и высококачественные нефтепродукты, глубокую переработку редких металлов, таких как молибден, германий и рений.

С председателем совета директоров и CEO SuperX AI Technology Limited Хуан Чэньхуном были обсуждены планы по созданию в Казахстане современных центров обработки данных.

Компания развивает решения для AI-инфраструктуры и высокоплотных центров обработки данных и заинтересована в создании в Казахстане кластера AI Data Center мощностью до 1 ГВт с поэтапным запуском в 2026–2029 годах. Предусматривается строительство ИИ-кампуса, развитие энергоснабжения и цифровой инфраструктуры, а также поставка серверного оборудования и технологических решений для центров обработки данных.

Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта во все сектора экономики имеют стратегическое значение для Казахстана. По поручению Президента 2026 год объявлен Годом искусственного интеллекта и цифровизации. Также Указом Президента утверждена общенациональная стратегия «Цифровой Казахстан» до 2029 года, которая определяет новые приоритеты технологического развития страны. По итогам встречи Премьер-министр поручил создать рабочую группу для детального изучения предложения и координации взаимодействия с инвестором.

Вопросы создания особых индустриальных зон и расширения инвестиционного сотрудничества рассмотрены с председателем совета директоров Jinyi Holding Group Цзинь Пэном. Холдинг работает в сфере промышленных инвестиций, логистики и новой энергетики. Jinyi Holding Group уже реализует в Казахстане два инвестиционных проекта: завод «зеленой» медной промышленности в Актобе и индустриально-логистический хаб в Западно-Казахстанской области.

Отдельно обсуждена инициатива по созданию крупного индустриально-логистического парка «под ключ» с готовой инженерной инфраструктурой для ускоренной локализации зарубежных производителей в Актюбинской области. Акцент сделан на производстве, ориентированном на выпуске готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, что будет способствовать развитию глубокой переработки и развитию промышленной кооперации.

Перспективы локализации автомобильного производства в Казахстане стали предметом встречи с председателем совета директоров Guangzhou Automobile Group Фэн Синья. GAC является крупным китайским автопроизводителем, входящим в рейтинг Fortune Global 500.

Реализация проекта предусматривает переход от дистрибуции автомобилей GAC на казахстанском рынке к локальному производству. В 2026–2028 годах планируется выпустить 17 тыс. машин, включая модели с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками.

Возможности создания нового для Казахстана технологичного производства аккумуляторных батарей и систем накопления энергии обсуждены с основателем и председателем совета директоров компании CATL Цэн Юйцюнем.

Рассмотрены перспективы реализации совместных проектов с высокой добавленной стоимостью: от переработки сырья до выпуска готовых аккумуляторов, систем накопления энергии, а также утилизации использованных батарей. CATL — крупнейший мировой производитель аккумуляторов для электромобилей и систем накопления энергии, занимающий глобальную долю, порядка 40%, на рынке тяговых аккумуляторов.

Вопросы технологической модернизации отечественного металлургического сектора и внедрения передовых инженерных решений были обсуждены на встрече с вице-президентом CISDI Engineering Юном Лю. Внимание уделено качественной и своевременной реализации проекта по десульфурации чугуна, который станет важным шагом в укреплении металлургического потенциала Казахстана. Кроме того, были рассмотрены возможности участия CISDI Engineering в качестве инжинирингового партнера в строительстве нового литейно-прокатного комплекса в республике. Компания является одним из признанных мировых лидеров в сфере металлургического инжиниринга, комплексного проектирования и реализации масштабных металлургических объектов.

По итогам встреч с бизнесом Олжас Бектенов подчеркнул, что Казахстан открыт для инвесторов, ориентированных на долгосрочную работу, локализацию производств, трансферт технологий и создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Премьер-министр отметил, что Казахстан рассматривает интерес китайских компаний к инвестированию в экономику страны как основу для долгосрочного стратегического партнерства. Правительство готово обеспечить необходимые условия для устойчивой работы проектов и их дальнейшего расширения. Профильным государственным органам и национальной компании Kazakh Invest поручено обеспечить дальнейшее сопровождение инвестиционных инициатив и проработку практических вопросов их реализации.