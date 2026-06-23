Жаннат Дубирова покидает пост вице-министра промышленности и строительства

О том, кто теперь будет курировать цифровизацию в ведомстве, пока неизвестно.

Параллельно со сменой вице-министра в МИИЦР РК постановлением правительства освобождена от должности вице-министра промышленности и строительства Жаннат Балгабаевна Дубирова. Эту должность она занимала с декабря 2023 года. На момент публикации информация о том, кто займет ее место, не озвучена.

Напомним — Жаннат Дубирова стояла у истоков крупных инфраструктурных проектов Smart City и цифровизации госданных. Покидая пост, она подвела итоги своей деятельности: «Министерство промышленности и строительства объединяет сразу несколько стратегически важных отраслей — недропользование, промышленность, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Во всех этих направлениях нашей командой была выстроена системная работа по цифровой трансформации, направленная на повышение прозрачности, эффективности и доступности государственных сервисов для граждан и бизнеса».

По ее словам, одним из ключевых достижений стала цифровизация сферы недропользования. С 1 января 2025 года была запущена Единая платформа недропользования, объединившая 22 государственные услуги в едином цифровом пространстве. За это время проведено 4 электронных аукциона и выдано более 700 лицензий в электронном формате. Сегодня пользователи могут выбрать участок, оплатить подписной бонус, участвовать в аукционах, подавать отчетность и получать услуги полностью онлайн. Важным элементом платформы стала единая интерактивная карта недропользования, обеспечившая открытый доступ к отраслевой информации и существенно повысившая прозрачность процессов.

Параллельно велась масштабная работа по сохранению и цифровизации геологических данных страны. Были оцифрованы исторические архивы геологической изученности 1950–1980-х годов, представляющие огромную ценность для будущего развития отрасли. Сегодня продолжается работа по созданию интеллектуальной системы на базе искусственного интеллекта для распознавания, анализа и обработки этих материалов, что позволит открыть новые возможности для геологоразведки и привлечения инвестиций.

В строительной отрасли одним из важнейших проектов стал запуск Государственного градостроительного кадастра — системы, формирующей новую цифровую основу градостроительного развития страны. В рамках проекта проводится оцифровка генеральных планов и проектов детальной планировки, цифровизация услуг акиматов в строительной сфере, а также создана цифровая база подземной инженерной инфраструктуры 89 городов Казахстана. Именно этот фундамент закладывает основу для внедрения цифровых двойников городов и перехода к современному управлению городской средой на основе данных.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в ноябре 2025 года была запущена цифровая платформа МЭКС для реализации Национального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры. Сегодня через платформу сопровождается более 400 проектов модернизации и автоматизации объектов ЖКХ, что обеспечивает прозрачный мониторинг реализации, эффективное управление и контроль исполнения на всех этапах.

Значительная работа проведена и по созданию удобных цифровых сервисов для граждан. Во всех городах Казахстана внедрен единый платежный документ за коммунальные услуги — единая квитанция, которая делает процесс оплаты более понятным и удобным для населения. Сегодня продолжается работа по масштабированию этой системы до уровня сельских населенных пунктов. Параллельно ведется создание единой цифровой платформы жилищно-коммунального хозяйства Smart Turmys, которая должна стать современной экосистемой управления жилищным фондом, коммунальными услугами и взаимодействием государства, бизнеса и граждан.

В промышленной сфере проведен комплексный аудит цифровых решений, сформировано единое видение цифровой трансформации отрасли и заложен фундамент для дальнейшей модернизации производственных процессов и внедрения современных технологий.

Отдельным направлением работы стала координация восстановления регионов, пострадавших от паводков. Совместно с командой Министерства, акиматами и государственными органами была организована системная аналитическая работа по мониторингу строительства, ремонта и восстановления жилья. Созданные цифровые инструменты позволили обеспечить прозрачность процессов и своевременный контроль реализации восстановительных мероприятий.