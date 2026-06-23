Дмитрий Мун покинул пост в МИИЦР РК, назначен новый вице-министр ИИ

Ранее Гиззат Байтурсынов занимал должность председателя Комитета цифровых активов и прорывных технологий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Постановлением правительства РК Гиззат Сейдахметович Байтурсынов назначен на должность вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития. Дмитрий Мун освобожден от должности вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК — на этом посту он находился с ноября 2024 года.

Гиззат Байтурсынов родился в 1994 году. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций Малайзии и Евразийскую юридическую академию имени Д. А. Кунаева. С 2010 по 2019 год работал в ТОО «Ел-Конды», занимая должности программиста, представителя компании в Малайзии, руководителя отдела технического снабжения, специалиста и главного специалиста отдела государственных закупок. 2019–2022 гг. — исполняющий обязанности эксперта, затем руководитель управления в Департаменте развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. 2022 по 2024 гг. — руководитель управления, заместитель директора и директор Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов. 2024–2026 гг. — глава Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. С марта 2026 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета цифровых активов и прорывных технологий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.