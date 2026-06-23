Развитие цифрового мониторинга, автоматизированных систем управления и технологий точного земледелия является одним из ключевых направлений государственной аграрной политики.

На базе Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства состоялся республиканский семинар-совещание «День поля — 2026», посвященный внедрению цифровых технологий в агропроизводство и развитию инновационных решений в аграрном секторе. В его работе приняли участие вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, руководители научно-исследовательских институтов, представители агробизнеса, высших учебных заведений, международных организаций и фермерских хозяйств.

Мероприятие началось с посещения демонстрационных полей института, где участникам были представлены новые сорта сельскохозяйственных культур, современные системы орошения, цифровые платформы мониторинга посевов, технологии точного земледелия, а также новейшие разработки в области селекции и семеноводства. На практике были продемонстрированы возможности использования беспилотных летательных аппаратов, датчиков контроля состояния почвы и влаги, а также цифровых систем анализа и прогнозирования развития растений в режиме реального времени.

Выступая на пленарном заседании, Азат Султанов отметил, что развитие цифрового мониторинга, автоматизированных систем управления и технологий точного земледелия является одним из ключевых направлений государственной аграрной политики.

«Глава государства объявил текущий год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В этой связи тема сегодняшнего Дня поля — „Цифровые технологии в агропроизводстве как основа устойчивого развития“ — приобретает особую актуальность. Сегодня развитие сельского хозяйства невозможно представить без достижений аграрной науки и современных цифровых решений. Именно их интеграция становится важнейшим условием повышения эффективности производства, адаптации отрасли к климатическим изменениям, сохранения природных ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности», — подчеркнул вице-министр.

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью агросектора: активно внедряются элементы точного земледелия, включая GPS-навигацию сельхозтехники, электронные карты полей, системы дифференцированного внесения удобрений и средств защиты растений. Широкое распространение получают технологии дистанционного зондирования Земли и спутникового мониторинга, позволяющие оперативно оценивать состояние посевов, прогнозировать урожайность и своевременно выявлять риски.

Особое внимание уделяется использованию беспилотных летательных аппаратов для мониторинга сельхозугодий, внедрению датчиков и автоматизированных систем управления производственными процессами. В животноводстве успешно применяются технологии электронной идентификации животных, цифрового учета и мониторинга продуктивности стада.

Более 650 агропредприятий используют цифровые технологии в производственной деятельности. Для стимулирования дальнейшей цифровизации Министерством предусмотрены меры господдержки. В рамках инвестиционного субсидирования возмещается часть затрат на приобретение сельхозтехники, оснащенной цифровыми системами управления, а также беспилотных летательных аппаратов.

По поручению Главы государства прорабатывается вопрос учета внедрения инновационных решений, включая технологии искусственного интеллекта, в качестве одного из критериев предоставления мер поддержки.

Продолжается работа по цифровой трансформации аграрной науки, созданию информационной системы управления земельными ресурсами.

Участники семинара обсудили перспективы дальнейшей цифровизации АПК, развитие отечественных цифровых платформ для сельского хозяйства, внедрение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в производственные процессы. Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия науки, бизнеса и государства для ускоренного внедрения инновационных решений и повышения конкурентоспособности отечественного агропроизводства.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.