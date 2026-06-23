ҚМГ мен ҚТЖ Қазақстандағы мұнай өнімдерінің логистикасына өтпелі цифрлық бақылауды қамтамасыз етті
ҚМГ ДТО мұнай өңдеу зауыттарын қоса алғанда, компанияның барлық активтерінен жедел деректерді жинап, жөнелту бағытын қадағалайды және мұнай өнімдерін теміржол станцияларына жеткізу уақытын есептейді.
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мұнай өнімдерін жеткізу тізбегінің цифрлық мониторингін белсенді дамытуды жалғастыруда. Осы бағыт шеңберінде ҚМГ диспетчерлік‑талдау орталығының «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ жүйелерімен интеграциясы іске асырылды.
2025 жылдың соңында ҚМГ ДТО жүйелерін ҚТЖ «Бас есептеу орталығы» филиалының елішілік орналасу және мұнай өнімдерін импорттау жөніндегі деректерімен интеграциялау жүргізілді. Бұл Қазақстан аумағы бойынша мұнай өнімдерінің қозғалысы мен көлемін, соның ішінде импорттық т/ж жеткізілімдерін (күн сайын) бүкіл жүру бағыты бойынша сағат сайын қадағалауға мүмкіндік берді.
Әрбір вагон-цистерна қозғалысының визуалдық мониторингі іске асырылды: жүйе тиеуден бастап вагонның орналасқан жерін, сондай-ақ тасымалдаудың әрбір кезеңіндегі (келу, жөнелту, тиеу, түсіру және т. б.) күндер мен мәртебелерді көрсетеді.
Цистерналардың тоқтап қалуының автоматты мониторингі енгізілді. Жүйе станциялардағы кідірістерді тіркейді, бұл логистиканың проблемалық аймақтарын жедел анықтауға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету деңгейі бойынша Қазақстан өңірлерінің талдамалық рейтингі қалыптастырылуда.
Жалпы, ҚМГ-ның ҚТЖ жүйелерімен интеграциясы логистиканы цифрландырудағы маңызды қадам болды, бүкіл Қазақстан бойынша мұнай өнімдерін жеткізу тізбегін жедел мониторингілеуге және неғұрлым дәл басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік берді.